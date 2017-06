Schlechte Karten mit dem Ferienticket Die 18 Euro hätte sich Daniel Paul sparen können. Mit dem Fahrschein kommt seine Tochter nicht in den Hort nach Sitten.

Vor den Ferien hat sich Daniel Paul ein Ferienticket gekauft. Er hoffte, dass seine Tochter für die 18 Euro zur Feriengestaltung in die Kita nach Sitten und damit auch zurückfahren kann. Doch die regelmäßige Tour Kleinpelsen-Sitten am Vormittag und Retoure am Nachmittag entfällt, weil Ferien sind. © Archiv/André Braun

Keine Frage, Fahrpläne zu studieren, ist nicht jedermanns Sache. Dass er das nicht ein wenig gründlicher getan hat, darüber ärgert sich Daniel Paul selbst am meisten. Der Familienvater wohnt in Kleinpelsen – einem kleinen Ortsteil, der nur minimal an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen ist. „Höchstens zweimal am Tag hält bei uns ein Bus“, sagt er.

Vor den Ferien hat sich Daniel Paul ein Ferienticket gekauft. Er hoffte, dass seine Tochter für die 18 Euro zur Feriengestaltung in die Kita nach Sitten und damit auch zurückfahren kann. Doch die regelmäßige Tour Kleinpelsen-Sitten am Vormittag und Retoure am Nachmittag entfällt, weil Ferien sind. Außer von Schülern werde die Linie offenbar kaum genutzt, vermutet Jeanette Kiesinger, Sprecherin der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH. Daher sei der Verkehr eingeschränkt. Um die Mittagszeit ist noch ein Bus von Kleinpelsen über Sitten nach Leisnig unterwegs. Damit allerdings käme die Tochter von Familie Paul viel zu spät in den Hort. Am Nachmittag um 15.30 Uhr fährt ein Bus zurück. Der erspart den Eltern das Bringen früh nicht.

Jeanette Kiesinger bedauert genau wieder Vater, dass die Zeiten nicht passen. Ändern kann sie es nicht. Für viele Landkinder lohne sich das Ferienticket aber, wenn Ausflüge anstehen. Für 18 Euro seien Ziele wie Döbeln, Annaberg oder Zwickau drin. „In den Verkaufsstellen wird ja nicht gefragt, wohin das Kind fahren will.“ (DA/sig)

zur Startseite