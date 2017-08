Kommentar Schlechte Karten im Risikogebiet Auf eine neuerliche Flut wären Ladenbesitzer an Gerber- und Neugasse vorbereitet. Probleme gibt es mit Versicherungsschutz. Ein Kommentar von SZ-Redakteur Marcus Herrmann.

Marcus Herrmann © Katja Frohberg

Geschäfte, die jeder kennt, die sich über Jahrzehnte hinweg am gleichen Standort halten, werden immer weniger. Auch in Meißen. Noch gibt es solche Läden. Aber wer sich über Jahre behaupten will, muss in Zeiten der virtuellen Konkurrenz, erfinderisch, widerstandsfähig und wohl auch ein Stück weit verrückt sein¨– und zwar im positiven Sinn. Dass in Meißen noch ein paar dieser Verrückten sind, sollte die Stadt stolz machen.

Zumal erstaunlich ist, dass diese Händler sogar mehreren Flutkatastrophen trotzen, obwohl sie ein- oder mehrfach vor dem Nichts standen und trotzdem nicht aufgegeben haben. Wer über die Gerber- oder Neugasse geht, findet einige solcher Beispiele. Dass diese Leute von Versicherungsgesellschaften bisher kein Entgegenkommen zu erwarten haben, ist tragisch. Lippenbekenntnisse aus der Landespolitik, dass eine Elementarversicherung wünschenswert wäre, sind schön und gut. Doch damit ist den Ladenbesitzern nicht geholfen. Die nächste Flut kann sie jederzeit heimsuchen.

Links zum Thema Meißner Händler haben vorgesorgt

E-Mail an Marcus Herrmann

zur Startseite