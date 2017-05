Schlechte Chancen für die Ballsäle? Der Stadtrat entscheidet, ob das BC Hainsberg als Veranstaltungshaus erhalten bleibt. Doch vieles spricht wohl dagegen.

Wird hier auch künftig getanzt? Das ist eine Frage des Geldes. Archivfoto: © Archiv: Karl-Ludwig Oberthür

Kann sich die Stadt Freital eine Sanierung der altehrwürdigen Ballsäle Coßmannsdorf (BC) in Hainsberg und den Weiterbetrieb als Veranstaltungshaus leisten oder nicht? Über diese Frage entscheiden die Stadträte am Donnerstag in ihrer Sitzung. Nachdem die Volksvertreter bereits in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher Sitzung über das Thema diskutiert haben, sind nun erste Zahlen bekannt geworden. Demnach sieht es für eine Zukunft des BC Hainsberg als Veranstaltungshaus wohl nicht gut aus.

Nach einem von Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) forcierten Stadtratsbeschluss im Frühjahr 2016, hatte die städtische Wohnungsgesellschaft WGF die Ballsäle für rund 150 000 Euro gekauft. Der Stadtrat hatte nicht nur ein Nutzungskonzept gefordert. Darauf aufbauend sollte die WGF auch ein Sanierungs- und Finanzierungskonzept erstellen. Dieses liegt nun vor. Geplant war ursprünglich, dass der Verein zum Erhalt der Ballsäle der Betreiber des Hauses wird. Er sollte einen jährlichen Erbbau- oder Pachtzins an die WGF zahlen, damit diese nicht auf den Sanierungskosten sitzen bleibt.

Schon von Anfang an war die Rede davon, dass die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und der Vermietung des Hauses wohl nicht reichen werden, damit der Verein die monatliche Summe an die WGF überweisen kann. Die Stadtverwaltung rechnete damit, dass der Verein mit rund 20 000 Euro jährlich bezuschusst werden muss.

Wie jedoch aus den neuesten Zahlen hervorgeht, war diese Schätzung viel zu niedrig. Geht man von den rund zwei Millionen Euro an Sanierungskosten aus, wären pro Jahr etwa fünf Prozent davon für die Verzinsung dieser Summe und für die Tilgung nötig. Das macht einen Betrag von rund 100 000 Euro, die der Verein jährlich an die WGF überweisen müsste. Ein Großteil, wenn nicht gar die komplette Summe, müsste von der Stadt bezuschusst werden. Wie es aus Kreisen des Stadtrates heißt, schlägt die Verwaltung deshalb nun in der entsprechenden Vorlage vor, das Projekt zurückzustellen.

Diese Haltung deckt sich mit einem Statement von Oberbürgermeister Rumberg von vor einem Jahr. „Am besten wäre es, wenn die Zuschüsse aus dem Stadthaushalt relativ gering wären“, hatte er bei einem Pressetermin in dem Haus gesagt. „Die Ballsäle dürfen kein Millionengrab werden. Wenn das Finanzierungsdelta zu groß ist, müssen wir neu überlegen.“

Wie es heißt, soll jetzt nach Fördermöglichkeiten gesucht werden, die das Sanierungsprojekt für die WGF günstiger machen würden. Bis auf weiteres sollen die Ballsäle, wie jetzt auch, als Veranstaltungshaus genutzt und von den WGF dafür vermietet werden.

Fest steht aber, dass eine Lösung für die Ballsäle her muss – nicht nur, weil die Räume und das Haus stark sanierungsbedürftig sind. Kaufpreis, Notarkosten und die Kosten für die Erstellung des Sanierungs- und Finanzkonzeptes zusammengerechnet hat die WGF bereits rund 200 000 Euro in die Immobilie gesteckt. Diese Kosten will das Unternehmen schnell refinanziert haben.

Für den Fall, dass die Kosten zu hoch sind, hat die Rathausspitze schon immer von einem Plan B gesprochen. Die Wohnungsgesellschaft könnte das Haus entweder selbst zu einem Wohnhaus umbauen und vermieten oder an einen Privatinvestor weiterverkaufen. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Weißeritzpark, ist gut angebunden und könnte zum Beispiel zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut werden. Dafür gibt es derzeit großen Bedarf. Das große Vorhaben, den letzten noch erhaltenen Ballsaal in Freital zu retten, wäre damit aber gescheitert.

