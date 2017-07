Schlechte Aussichten für Zebrastreifen Mehrere Kodersdorfer fordern einen Fußgängerüberweg für die Bundesstraße 115. Doch Experten sehen keinen Bedarf.

Symbolbild © dpa

Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr erachtet einen Fußgängerüberweg über die Bundesstraße 115 in Höhe des Edeka-Marktes in Kodersdorf für nicht notwendig. „Die genannte Stelle liegt im Innerortsbereich und ist mit ortsüblichen 50 km/h ausgewiesen“, erklärt die Sprecherin Isabel Siebert. Der Straßenverlauf sei zudem geradlinig und auf rund 300 Metern in beide Richtungen gut einsehbar, erklärt Isabel Siebert. „Unfälle sind nicht bekannt. Gleiches gilt für die Anzahl querender Fußgänger. Daher liegen aus unserer Sicht derzeit keine erkennbaren Gründe für eine solche Umbaumaßnahme vor“, teilt das Landesamt in dieser Sache mit.

Der Kodersdorfer Frank Liske, der beruflich Fahrsicherheitstrainings anbietet, hat sich jüngst öffentlich für einen Zebrastreifen ausgesprochen und dafür dann auch Zustimmung geerntet. Beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr liegt eine entsprechende Anfrage aus Kodersdorf nicht vor. Anordnen oder ablehnen würde einen Fußgängerüberweg die Straßenverkehrsbehörde. (SZ/kem)

zur Startseite