Schlechte Aussichten für Feuerwerker In Bad Muskau sind Böller und Raketen während des Jahres nicht erlaubt. Nun soll das Verbot noch enger gefasst werden.

Bad Muskaus Elferrat hat den Start der vorigen Karnevalssaison auch mit einem Feuerwerk gefeiert.Foto: Joachim Rehle

Feuerwerk ist nicht nur zu Silvester beliebt. Bei Veranstaltungen wie der Eröffnung der Karnevalssaison in Bad Muskau werden auch im übrigen Jahr gerne Knaller und Raketen gezündet. Doch damit könnte womöglich bald Schluss sein. Während Bad Muskau bereits seit einiger Zeit keine privaten Feuerwerke mehr genehmigt, könnten diese nun auch für Veranstaltungen untersagt werden. Bisher sind der Stadtverwaltung noch die Hände gebunden, wenn Feuerwerke von Experten durchgeführt werden. Es gibt aber Überlegungen, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um auch diese Feuerwerke verbieten zu können. Fans von Böllern und Raketen müssten dann wohl auf umliegende Gemeinden ausweichen, wenn sie es bei einer privaten Feier krachen lassen wollen. Dort sind die Regelungen nicht ganz so streng.

„Es nimmt langsam überhand“, sagt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder. Und das, obwohl private Feuerwerke in der Pücklerstadt verboten sind. Aber nicht jeder fragt vorher um Erlaubnis. Das bringe die Stadtverwaltung immer wieder in Erklärungsnot, wenn einem Bürger ein Feuerwerk nicht genehmigt wird, ein Nachbar dann aber trotzdem Raketen oder Ähnliches zündet, erzählt der Bürgermeister. Auch Beschwerden von Anwohnern gebe es immer wieder. Und nicht zuletzt sei Bad Muskau ja auch eine Kurstadt. Bei der Zahl der Feuerwerke macht sich dabei auch die Beliebtheit Bad Muskaus als Ort zum Heiraten bemerkbar. Es gebe bis zu 130 Hochzeiten im Jahr und drei Viertel der Paare feiern auch hier, sagt Andreas Bänder. Da ist jedes Wochenende was los. Und oftmals eben auch Feuerwerk. Neben der Lärmbelästigung und dem Müll, der durch die abgeschossenen und irgendwo wieder runtergekommenen Raketen entsteht, ist der Brandschutz für die Stadtverwaltung der Hauptgrund für ihre restriktive Haltung zu diesem Thema. Zum einen sei die Stadt eng bebaut, zum anderen sei die Wohnbebauung nahe am Park, erklärt Andreas Bänder. Wenn Raketen beispielsweise im Park landen, könnten dort Laub oder andere Dinge in Brand gesetzt werden.

Anders als bei Privatpersonen kann die Stadt Feuerwerke von Pyrotechnikern, die im Rahmen von genehmigten Veranstaltungen durchgeführt werden, nicht verbieten. Diese brauchen das Feuerwerk laut Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner nur der Kreispolizeibehörde, also dem Landratsamt, anzuzeigen. Und das dürfe derartige Feuerwerke nur aus wichtigen Gründen wie Waldbrandgefahr untersagen. Denn es geht um die Einschränkung der Berufsausübung des Pyrotechnikers. Man werde aber in den Ausschüssen bereden, ob es auch für die professionellen Feuerwerke ein Verbot geben soll, kündigt Dirk Eidtner an. Dazu muss dann allerdings die Polizeiverordnung geändert werden. Kommt eine solche Änderung, gehören Feuerwerke bei Veranstaltungen im Pückler-Park ebenfalls der Vergangenheit an.

In Bad Muskaus Nachbargemeinden haben Pyrotechnik-Fans bessere Karten. So sind in Krauschwitz von den sieben beantragten Feuerwerken in diesem Jahr fünf genehmigt worden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Diese Genehmigungen sind kostenpflichtig und unterliegen einer Einzelfallprüfung. Dafür sind neben dem Antrag, in dem eine verantwortliche Person benannt werden muss, auch Unterlagen wie eine Haftpflicht-Versicherungspolice einzureichen, die Ortswehren einzubeziehen und die Auflagen der Gemeinde hinsichtlich des Abschussortes und der Witterungsverhältnisse zu beachten. Auch in Weißwasser werden private Feuerwerke der Gefahrenklasse II – hierzu zählen die handelsüblichen Chinaböller und Raketen für Silvester – in der Regel genehmigt, erklärt Ina Kokel, Leiterin des Referats Soziales und Ordnung. Es sei denn, die Waldbrandwarnstufe ist zu hoch oder der Grundstückseigentümer stimmt nicht zu. Durchschnittlich werden so etwa zehn Genehmigungen pro Jahr erteilt. Wer sein Feuerwerk nicht anmeldet, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.

In Deutschland ist Feuerwerk für Privatpersonen nur zu Silvester erlaubt. Außerhalb dieses Zeitraums ist eine Genehmigung des Ordnungsamts nötig. Gleiches gilt für den Kauf von Feuerwerkskörpern, der ansonsten nur an den letzten drei Werktagen des Jahres erlaubt ist. Der Import ist für Privatleute ganz verboten. Trotzdem hat die Bundespolizei erst am Wochenende in Bad Muskau wieder Deutsche mit illegalen Polenknallern erwischt.

zur Startseite