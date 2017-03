Schlecht in Form Sprachprobleme, zu unkonzentriert, zu ungelenk: Nur jeder neunte Vorschüler im Kreis startet gesund in die Schule.

Spielerisch Sprache lernen: Das ist ein wichtiges Ziel der Kindertagesstätten. Zunehmend haben Schulanfänger im Landkreis Probleme, sich vernünftig auszudrücken, kleine Rechen- und Denkaufgaben zu lösen oder sich zu konzentrieren. Die Eltern sind dabei mehr denn je gefragt.



Die Zahlen sind ernüchternd. Silvia Bühn, Referentin im Gesundheitsamt des Landkreises, hat die Ergebnisse der Schuleignungsprüfung im Sozialausschuss des Kreistages erstmals vorgestellt – und sie ist nicht glücklich damit. 2 203 Kinder wurden im Sommer 2015 eingeschult. Jedes Kind musste zuvor den Schuleignungstest durchlaufen. Die Tests finden in den Zweigstellen des Landratsamtes statt, manchmal auch in den Kitas. Derzeit absolvieren die Vorschüler, die in diesem Sommer die Kita in Richtung Grundschule verlassen, den Test. Geleitet und ausgewertet wird er vom Gesundheitsamt des Landkreises.

„Den Trend, dass immer mehr Vorschüler nicht richtig fit in ihre Schulzeit starten, beobachten wir besorgt“, sagt Bühn. Demnach zeigten zwei von fünf Kindern Auffälligkeiten bei Sprachtests. Dieser Test umfasst Aspekte wie den verwendeten Wortschatz, Grammatik, Artikulation und Stottern. Fast jeder dritte Vorschüler kann nicht seinem Alter gemäß Rechnen oder Mengen auf einen Blick erfassen. Jeder Vierte hat Probleme mit der Körpermotorik und Koordination. Jedes fünfte Kind hat Schwierigkeiten, einen Stift richtig zu halten oder Linien und Figuren abzuzeichnen. Bei der visuellen Wahrnehmung hat jedes vierte Kind Probleme. Die Fähigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen, zu vergleichen und zu schlussfolgern gelten als wichtige Voraussetzungen, um in der Schule gut Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Im Hinblick auf die Schüler, die im vergangenen Sommer eingeschult wurden, sagt Silvia Bühn, dass die Zahlen noch gravierender ausfallen. „Kinder, die etwa mit dem Arzt bei der Untersuchung überhaupt nicht zusammenarbeiten, erfassen wir in der Kategorie emotional-psychosoziale Auffälligkeiten.“ Betraf das 2015 noch sieben Prozent der Kinder, verdoppelte sich dieser Wert im vergangenen Jahr auf 14 Prozent.

In der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung tauscht sich die Kreisverwaltung unter anderem mit Vereinen, Sozialträgern, Krankenkassen und Krankenhäusern der Region aus. Vorsitzende ist Kati Hille (CDU). Als zuständige Beigeordnete für den Bereich Gesundheit und Soziales im Landkreis sagt sie: „Als Landkreis können wir über die Kitas die Eltern erreichen. Wir können Material und Informationen zusammenstellen und Projekte anschieben.“ Letztlich, so Hille, seien aber die Eltern für ihre Kinder zuständig und müssten entscheiden, wann und in welcher Form sie ihnen unter die Arme greifen wollen. „Gesundheitsförderung ist wichtig, aber auch etwas Freiwilliges. Dazu kann man niemanden zwingen.“

Silvia Bühn weiß aus ihrer täglichen Arbeit, dass es manchmal schwierig ist, die Eltern zu erreichen. „Wer hört sich schon gern an, dass sein Kind Defizite hat?“, fragt sie. Sie kann aber auch von vielen positiven Beispielen berichten, bei denen die Eltern bereit waren, sich Tipps anzuhören. Besonders hebt sie das Programm „Gesunde Kita“ hervor. Der Landkreis hat mit elf von insgesamt 53 zertifizierten Kitas die meisten in ganz Sachsen. Mit Übergewicht hat auch nur jeder zehnte Vorschüler zu tun, jeder zwölfte ist untergewichtig.

Im Landratsamt wird man sich weiter damit beschäftigen, wie Vor- und Grundschüler noch besser in ihrer Entwicklung gefördert werden können. „Die Schüler im jungen Alter sind noch sehr empfänglich für Tipps“, sagt Silvia Bühn. Vor allem die Fraktionen der Linken sowie von SPD und Grünen im Kreistag fordern immer wieder mehr Geld für die Prävention. Doch weil der Kreis noch keinen gültigen Haushalt für dieses Jahr hat, bekommen die Beratungsstellen zugesagte Fördermittel noch nicht in voller Höhe ausgezahlt. Auf Nachfrage bestätigte Kati Hille im Ausschuss, dass vorläufig nur bis zu 85 Prozent der Mittel fließen. Ein Kreisrat formulierte seinen Eindruck so: „Die Präventionsarbeit im Kreis ist in einem katastrophalen Zustand.“

