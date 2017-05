Schlaurother suchen nach Wanderwegen Wer von Görlitz aus zu Fuß etwa nach Markersdorf spazieren will, hat schlechte Karten. Das soll anders werden. Deshalb prüfen Ortschaftsräte neue Strecken.

Symbolbild. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Ortschaftsrat Schlauroth hat eine Diskussion zu möglichen Wegeverbindungen zwischen Rauschwalde, Schlauroth, Holtendorf, Girbigsdorf und Markersdorf angeregt. Dabei soll es darum gehen, den Görlitzer Bürgern weitere Wandermöglichkeiten anzubieten. Dies sei vor allem im Hinblick auf einen Anschluss des gut genutzten Bienenlehrpfades von und zum Rundweg um die Landeskrone erforderlich, begründete Ortsvorsteher Bernd Wünsche.

Auch bestehen für Wanderer aus Görlitz keine idealen Strecken, um etwa das Dorfmuseum Markersdorf unabhängig der Fahrstraßen und ohne zu große Umwege zu Fuß zu erreichen. Dabei geht es auch darum, Gefahrenstellen zu beseitigen. So besitzt die einstige B6 ab Markersdorfer Flur keinen Fußweg. Bei der Planung für die noch immer ungeklärte Umgehungsstraße S111a zwischen B6 und Kunnerwitz gab es deshalb eine Zusage, dann den Teil zwischen Schlaurother Bahnbrücke und Anschluss am Hotherberg zur Sackgasse zu erklären und zum Rad- und Fußweg umzubauen. Außerdem brachten die Ortschaftsräte eine Abkürzung für den Trimm-dich-Pfad zwischen Kirchweg und Schlaurother Straße ins Gespräch, um Weiterwanderern Richtung Rauschwalde das Benutzen der Fahrbahn in Schlauroth zu ersparen.

Der Ortschaftsrat will Ideen sammeln und prüfen sowie das Gespräch mit den angrenzenden Nachbargemeinden suchen. Für Oktober wurde eine Gesprächsrunde mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung auf die Tagesordnung gesetzt. Dann soll auch geklärt werden, was im Rathaus aus einer in den 1990er Jahren bereits, allerdings noch ohne Beachtung von Flächeneigentumsverhältnissen, erstellten Wanderwegskonzeption geworden ist.

zur Startseite