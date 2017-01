Schlaurother Raser Jedes 20. Auto fährt schneller als mit Tempo 60 über die Dorfstraße. Die Stadtverwaltung will deshalb dort blitzen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dort, wo in Schlauroth Gehwege fehlen, hätte der Ortschaftsrat am liebsten eine Tempo-Beschränkung auf 30 km/h. Das aber lehnt die Stadtverwaltung ab. Immerhin ordnete sie 2013 ein Aufmerksamkeitsschild an, das die Kraftfahrer bittet, freiwillig möglichst weniger als die zulässigen 50 zu fahren. Nicht alle halten sich daran. © R. Schermann Dort, wo in Schlauroth Gehwege fehlen, hätte der Ortschaftsrat am liebsten eine Tempo-Beschränkung auf 30 km/h. Das aber lehnt die Stadtverwaltung ab. Immerhin ordnete sie 2013 ein Aufmerksamkeitsschild an, das die Kraftfahrer bittet, freiwillig möglichst weniger als die zulässigen 50 zu fahren. Nicht alle halten sich daran.

So wurde gemessen: Das unscheinbare Kästchen ist kein Briefkasten, sondern die Hülle einer Radaranlage.

So hätte es Schlauroth gern: Der Ortschaftsrat favorisiert eine Hinweisanzeige, die Rasern ihr Tempo anzeigt.

Ein Wasserdurchlass ist auf der Dorfstraße in Schlauroth marode. Damit seitlich nichts abbröckelt, wurde die Straße mit rot-weißen Schutzbaken an dieser Stelle eingeengt. Für eine grundlegende Reparatur fehlt das Geld, deshalb wird die Engstelle noch lange bleiben. Ortsvorsteher Bernd Wünsche ärgert und freut das zugleich. Der Ärger gilt dem kaputten Durchlass. Die Freude dem Straßenverkehr: „Wegen der Baken wird wenigstens an dieser Stelle deutlich langsamer gefahren.“

Insgesamt nämlich schien es den Anwohnern, dass die meisten Fahrzeuge zu schnell durch den kleinen Ortsteil brettern. Verkehrsunfälle indes stehen hier nicht zu Buche, sodass im Görlitzer Rathaus eine Geschwindigkeitsbegrenzung abgelehnt wird – trotz fehlender Fußwege und einer Schulbushaltestelle. Auch das zu schnelle Fahren wurde nach Stichproben angezweifelt. Nun wollte es der Ortschaftsrat genauer wissen und forderte eine Verkehrsmessung. Das städtische Ordnungsamt führte sie im September durch. Jetzt liegt die detaillierte, acht Seiten umfassende Auswertung vor.

20 Tage und 14 Stunden lang zierte ein kleines Kästchen die Dorfstraße etwa in der Mitte zwischen Teich und altem Feuerwehrhaus. In der wie ein Briefkasten anmutenden Kassette verbirgt sich aufwendige Messtechnik, die in beiden Richtungen Anzahl, Art, Größe und Tempo von Fahrzeugen erfasst. Das Gesamtergebnis: Die Fahrzeuge waren bei den zulässigen 50 km/h durchschnittlich mit 46 km/h unterwegs. Also kein Grund zur Sorge? Doch. Denn zum Durchschnitt gehören auch Fahrräder. „Und der Durchschnitt ist nicht die ganze Wahrheit“, sagt Bernd Wünsche.

Das sieht auch die Bußgeldstelle so. „Es wurden 2 674 Verstöße gemessen“, wird dort bestätigt. Das sind alle Fahrzeuge, die schneller als 60 km/h fuhren. Dazu gesellten sich weitere 13 336, die im Kulanzbereich zwischen 51 und 60 km/h unterwegs waren. Über die Dorfstraße fuhren im Messzeitraum 6 828 einspurige Fahrzeuge, 44 651 Autos, 2 683 Lkw und 495 Fahrzeuge über zwölf Meter Länge, also Sattelzüge oder Fahrzeuge mit Anhänger. Macht zusammen 54 657 Fahrzeuge, also täglich 2 653. Diese Zahl entspricht in Görlitz zum Beispiel dem Verkehr auf der Uferstraße. Zum Vergleich: Die Zeppelinstraße in Görlitz befahren täglich 25 000 Fahrzeuge.

Durch Schlauroth gab es in der Geschwindigkeitsauswertung keine gravierenden Erkenntnisse nach Uhrzeiten oder Wochentagen. Als höchste Geschwindigkeiten wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten 100, 102 und 103 km/h gemessen. „Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass da mal ein Einsatzfahrzeug dabei war“, gab Bernd Wünsche eine Aussage von Holger Kloß weiter, dem Leiter des Vollzugsdienstes und der Bußgeldstelle. Diese wird in den nächsten Wochen in Schlauroth auf andere Art die Mess-Ergebnisse verfeinern: Vorgesehen ist jetzt ab und an der Einsatz eines Blitzerfahrzeugs. Dann werden jene, die auf Tempo drücken, Post mit Geldforderungen bekommen. Im Rathaus ist man davon überzeugt, dass da „auch Schlaurother Bürger mit darunter sein werden.“

Die meisten Fahrzeugbewegungen dürften aber dennoch im Durchgangsverkehr zu suchen sein. Ortsvorsteher Wünsche befürchtet, dass der noch zunehmen wird: „Wenn die B 6 in diesem Jahr wegen Straßenbauarbeiten gesperrt wird, entdecken bestimmt einige den Umweg durch Schlauroth, um dann über Pfaffendorf und Friedersdorf nach Reichenbach zu gelangen.“ Der übereinstimmende Wunsch des Ortschaftsrates ist deshalb verständlich: „Auf die Dorfstraße müsste eine Anzeigetafel, die jedem gleich seine Geschwindigkeit anzeigt.“ Wer aber soll die bezahlen? Momentan reicht das Geld eben nur für die Baken am kaputten Wasserdurchlass…

