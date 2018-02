Schlaue Ampel in Altenberg An der Kreuzung Rehefelder Straße/B 170 standen oft die Räder still. Die Lichtsignalanlage bekam deshalb mehr „Grips“.

© susanne60 - Fotolia

Altenberg. An der Bahnhofskreuzung in Altenberg staute sich öfter der Verkehr – zum Leidwesen der Anwohner und Ausflügler. Vor allem an schönen Winterwochenenden, wenn viele Touristen unterwegs sind, stand auf einer Straße meistens immer eine Autoschlange. Entweder ging auf der Bundesstraße B 170 nichts mehr oder auf der Rehefelder Straße. Das war umso ärgerlicher, weil auf der anderen Straße mitunter die Ampel gerade Grün zeigte, wo weit und breit kein Auto zu sehen war. Die Signalanlage schaltetet in ihrem Takt einfach weiter. Damit der Verkehr flüssiger rollt, wurde Ende vergangenen Jahres die Ampel umgerüstet. Dafür wurden zusätzliche Fahrbahndetektoren rund 60 Meter vor der Ampel eingebaut, informiert Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Außerdem wurde im Steuergerät der Lichtsignalanlage ein neues Programm installiert. Der Umbau kostete nach Angaben der Pressesprecherin insgesamt 18 300 Euro und wurde aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.

Dieses sogenannte Touristik-Programm soll besser auf den Verkehrsablauf in Zeiten reagieren, in denen viele Wintersportler mit dem Pkw unterwegs und die Straßen voll sind. „Je nach Verkehrsaufkommen wird auf der B 170 aus Richtung Zinnwald und auf der S 182 aus Richtung Rehefeld eine Freigabezeit, also eine Grünzeit, von bis zu 60 Sekunden gewährt“, erläutert Frau Siebert die Auswirkungen der Umbaumaßnahme. „Mit dieser hohen Freigabezeit werden Stauerscheinungen in Spitzenzeiten weitestgehend ausgeräumt.“

Zunächst lief eine Testphase. Inzwischen ist das Touristik-Programm am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen aktiviert. Die Stadt Altenberg, auf deren Initiative hin die Umprogrammierung der Ampel zustande kam, sei natürlich aktiv beteiligt und beobachte, wie sich die Touristen-Ampel im Alltag bewährt. Werde von der Stadt gegebenenfalls festgestellt, dass die Abläufe der Signalzeiten noch nicht optimal sind und geändert bzw. erweitert werden müssen, werde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr schnell reagieren, verspricht Isabel Siebert. Vorausgesetzt, die örtliche Verkehrsbehörde ordne das an.

Es ist kein Geheimnis, dass diese Lösung für Altenberg nicht der Königsweg ist. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) favorisiert an der Bahnhofskreuzung seit Jahren statt einer Ampelanlage einen Kreisverkehr. Zumal auf der B 170 mit der Inbetriebnahme der Autobahn A 17 kein grenzüberschreitender Schwerlastverkehr mehr rollt. Aber bislang fand die Stadt Altenberg für einen Kreisverkehr kein Gehör. Vor fast einem Jahr hatte Kirsten das Problem Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) vorgetragen. Daraufhin gab es den Test mit der Touristen-Ampel.

zur Startseite