Schlauchboote paddeln um die Wette Mit dieser Boots-Rally am 11. März soll die Hirschfelder Schwimmhalle belebt werden.

Schlauchboot-rennen finden vielerorts statt. Die Rally in der Hirschfelder Schwimmhalle wird aber anders ablaufen als sonst. © daniel schäfer photography

Überlegungen, wie die Hirschfelder Schwimmhalle belebt werden kann, gibt es schon länger. Nun ist eine erste größere Veranstaltung geplant: die Schlauchboot-Rally. Am 11. März werden ab 10 Uhr verschiedene Mannschaften gegeneinander antreten. Der Wettkampf wird aber anders ablaufen als bei üblichen Schlauchboot-rennen, wo die einzelnen Boote von einer Seite zur anderen paddeln und der Schnellste gewinnt. Bei der 1. Schlauchboot-Rally in Hirschfelde sind jeweils zwei Schlauchboote mit vier Mannschaftsmitgliedern miteinander verbunden, die sich in der Mitte des Beckens befinden. Sie müssen dann in entgegengesetzte Richtung paddeln.

Das fünfte Mannschaftsmitglied sitzt am Beckenkopf und hält ein Seil, welches mit der Spitze des Bootes verbunden ist, fest. Sieger ist diejenige Mannschaft, die als erste die definierte Markierung erreicht oder das fünfte Mitglied des gegnerischen Teams ins Wasser zieht. Die Veranstaltung geht auf eine Idee zurück, ein Drachenboot-Rennen in einer der beiden Schwimmhallen in Zittau und Hirschfelde zu veranstalten, erklärt Daniel Brendler, Geschäftsführer der Städtischen Dienstleistungs GmbH Zittau. Da der Ideengeber aber wieder davon Abstand genommen hat, die Betreiber der Schwimmhalle aber dennoch etwas machen wollten, entstand daraus die Schlauchboot-Rally. Bis zum 5. März können sich Mannschaften dafür anmelden. Die Teammitglieder sollten mindestens 14 Jahre alt sein, sagt Brendler. Bis zu zwölf Mannschaften können an dem Wettkampf teilnehmen. Der Eintritt ist frei, so dass die Teilnehmer auch Angehörige mitbringen können, die am Beckenrand mitfiebern, so Brendler. Sollte die 1. Schlauchboot-Rally ein Erfolg werden, könnte sich Brendler eine jährliche Neuauflage vorstellen. (SZ/jl)

Anmeldung: Tel.: 03583 79690962 oder info(at)stadtbad-zittau.de

