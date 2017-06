Schlauchboot-Verleih im MDR In der neuen Folge einer MDR-Sendung wird auf der Neiße zwischen Hirschfelde und Ostritz gepaddelt.

Rosemarie Engemann vom Schlauchbootverleih in Rosenthal © sz thomas eichler

In der neuen Folge der MDR-Sendung „Zeigt uns Euren Sommer!“ wird auf der Neiße zwischen Hirschfelde und Ostritz gepaddelt. Rosemarie Engemann vom Schlauchbootverleih in Rosenthal hat sich am 13. Juni gemeinsam mit MDR-Moderator Lars Christian Kade auf Bootstour bis zum Kloster St. Marienthal gemacht. Anschließend sind beide mit dem Fahrrad entlang der Neiße zurück nach Rosenthal gefahren.

Zu sehen ist die Schlauchboottour an diesem Sonnabend, um 19.50 Uhr, im MDR. Die Sendung ist knapp 25 Minuten lang. „Wir hatten uns schon im vergangenen Jahr beworben, dann jedoch nichts mehr gehört von den MDR-Leuten“, erzählt Rosemarie Engemann. Dieses Jahr habe sie gar nicht mehr an ihre Bewerbung gedacht, als eine Woche vor dem Drehtermin plötzlich der MDR anrief und sein Kommen ankündigte. (SZ/jl)

