Schlangestehen für neue Turnschuhe Schuhläden gibt es in der Altmarktgalerie einige. Nun hat ein neuer eröffnet. Dafür war ein Sicherheitsdienst notwendig.

In der Altmarktgalerie hat die erste Dresdner Filiale der Kette „Snipes“ eröffnet. Dafür standen einige Kunden lange an. © Rene Meinig

Absperrbänder, laute, wummernde Musik von einem DJ, bullige Türsteher und eine lange Schlange. Über dieses Schauspiel haben sich am Donnerstagmorgen nicht nur ältere Besucher in der Altmarktgalerie gewundert. Hier eröffnete nicht etwa eine Diskothek, sondern ein neuer Schuhladen der Sneaker-Kette „Snipes“. Neben Markenturnschuhen kaufen Kunden hier auch Rucksäcke, Taschen und Sportbekleidung.

Die Kette gehört zu den größten in Europa. Nun gibt es auch in Dresden eine Filiale. Zur Eröffnung lockten die Betreiber mit Schnäppchenpreisen. Aber nur solange der Vorrat reicht. Das sorgte schon vor der Eröffnung um 9.30 Uhr für eine lange Schlange vor der Filiale – so, wie es sonst nur beim Apple-Laden der Fall ist. Auch Julia Wiche hoffte auf neue Turnschuhe. 20 Minuten stand sie in der Reihe. „Leider war meine Größe schon ausverkauft“, sagt die 20-Jährige. Die 26-jährige Hannah Preuß hatte Glück. Auch sie wollte ein Schnäppchen ergattern. „Ich habe statt 130 Euro, 60 Euro für meine Traumsneaker gezahlt“, sagt die Studentin.

Noch nicht im Laden zu sehen ist Patrick Lenke, jener junge Mann, der trotz seiner Behinderung vom Schuheverkaufen träumt. Die SZ begleitete Patrick in den vergangenen Wochen. Zuletzt hieß es, er habe beste Chancen auf eine Festanstellung im neuen „Snipes“-Laden. Am Mittwoch hatte Patrick sein Vorstellungsgespräch, bekam aber noch keine Zusage. (mit SZ/hbe)

