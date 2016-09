Schlangestehen für den Weg aus der Innenstadt Für die Einheitsfeier wird das Dresdner Zentrum für Autos gesperrt. Anwohner dürfen fahren – benötigen aber ein Dokument und viel Geduld.

Wer im Zentrum wohnt und sich noch nicht bei der Stadt gemeldet hat, muss das Auto am Wochenende stehen lassen. Das wurde am Mittwoch offenbar so einigen Dresdnern bewusst. © privat

Auf den letzten Drücker: Am Mittwochvormittag hat sich vorm Bürgerbüro am Rathaus eine lange Schlange gebildet. Dutzende Dresdner, deren Wohnung auf dem Festgelände der Einheitsfeier liegt, haben noch versucht, eine Zufahrtsgenehmigung zu bekommen. Das Areal zwischen Dr.-Külz-Ring und Terrassenufer wird ab Freitag für den Autoverkehr komplett gesperrt.

Über eine halbe Million Menschen wollen in der Altstadt feiern. Ihnen gegenüber stehen 2 500 Haushalte, die von den Verkehrseinschränkungen betroffen sind. Nicht alle Anwohner sehen dem Wochenende gelassen entgegen. Irmtraud Peltsch hat am Mittwoch zwar eine Genehmigung bekommen. Dann erfuhr die Rentnerin jedoch, dass sie ihren Parkplatz im Hof nicht benutzen kann. „Dabei muss ich meinen Mann im Krankenhaus besuchen“, sagt sie. Ihr bleibe nun nichts anderes übrig, als drei Senioren-Tageskarten für Bus und Bahn zu kaufen. Kosten: 15 Euro. Sie überlegt, ihre Geburtstagsfeier am Montag abzusagen. „Meine Verwandtschaft aus dem Erzgebirge kann ja nirgendwo parken.“ Doch selbst diejenigen, die an ihr Auto herankommen und eine Genehmigung heben, dürfen nicht rein- und rausfahren, wann sie wollen. Für Ausflüge und den Wochenendeinkauf bleibt nur die Zeit zwischen Mitternacht und 10 Uhr morgens. Erst nach und nach werden die Straßen ab Dienstag wieder freigegeben.

Verwirrt sind aber auch Besucher, die nicht in der Altstadt wohnen. Ein Pärchen aus Radebeul stand am Mittwoch ebenso in der Schlange. Am Wochenende will es in die Semperoper. Sie hätten erfahren, dass sie ohne Genehmigung wohl nicht in die Tiefgarage kommen. Verwundert kamen sie wieder aus dem Bürgerbüro heraus. Anscheinend ist die Zufahrt nicht von den Sperrungen betroffen. „Wir hoffen, dass das stimmt. Wir haben eine gehbehinderte Freundin und können nicht kilometerweit entfernt parken.“

Die Zufahrtssperren dienen auch der Sicherheit der Besucher. Ein Anschlag wie in Nizza, wo ein Lkw in eine Menschenmenge raste, soll verhindert werden. Deshalb wird bei Ausgabe der Genehmigung der Ausweis kontrolliert, versichert Stadtsprecher Karl Schuricht. Zuvor sagte ein Mann, der das Bürgerbüro gerade verlassen hatte, er sei auch ohne Ausweis an eine Erlaubnis gelangt. Die Frist, um eine zu beantragen, ist am Mittwoch abgelaufen.

