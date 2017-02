Schlangestehen für den Frauentag Zum Ehrentag gibt es wieder zwei Aufführungen im Kino. Für Karten warteten Frauen schon Stunden vorher.

Frauen warteten zum Teil lange, um eines der 220 Tickets für die beiden Frauentagsveranstaltungen am 6. März zu ergattern. © Kathrin Krüger-Mlaouhia

„Keine Viertelstunde, und die Karten sind raus“, atmet Anne-Katrin Hirschnitz in der Filmgalerie Am Frauenmarkt durch. 220 Tickets für zwei Vorstellungen zum Internationalen Frauentag wurden am Montag verkauft – die lange Warteschlange dafür war nicht zu übersehen. Bis vor den Eingang zum Bekleidungsgeschäft Rühle warteten Interessentinnen. Kunden mussten sich hindurchschlängeln.

Zeitiges Kommen war also eine gute Entscheidung. Schon gegen 15 Uhr standen die ersten Frauen am Kino – erst drei Stunden später sollte der Verkauf beginnen. Vor allem für die 17-Uhr-Vorstellung waren die Plätze zuerst weg. Ältere Frauen wollen abends lieber zu Hause sein. Die zweite Vorstellung beginnt am 6. März erst 20 Uhr und endet gegen 22.15 Uhr.

Denn traditionell organisieren die Veranstalter – die Gleichstellungsbeauftragten, Angeordnete der Linken, und die Selbsthilfegruppe Aktive arbeitslose Frauen – ein Theaterstück der Spielbühne und einen besonderen Film. Dass diese Form der Ehrung von Frauen auch heute noch beliebt ist, zeigt die große Resonanz. Und immerhin kostet der Eintritt nur einen Euro.

Proben abends nach der Arbeit

Die Erwachsenengruppe der Spielbühne studiert schon seit Jahresbeginn eifrig den Einakter „Spiel des Lebens“ ein. Darin geht es um ein wohlsituiertes Paar, das eine weniger gut gestellte Familie zum Pyramidenspiel, also zu einem Geldspiel, überreden will. „Wir proben intensiv, um der Komödie Leben einzuhauchen“, sagt Claudia Stange, eine der Laiendarsteller auf der Bühne. Geübt wird abends, wenn alle vom Job kommen. Jens ist Doktor der Chemie, Claudia Tischlerin, Mario arbeitet beim Dresdner Druck- und Verlagshaus, Marina beim Friseur. Winnie ist als Kinder- und Familienservice bekannt, Heike ist freiberufliche Krankenschwester. „Wir versuchen, aus den Figuren den Spaß rauszukitzeln und sie so natürlich wie möglich darzustellen“, sagt Regisseur Uwe Naumann. Übrigens spielen Kreuzworträtsel und Sprüche des Philosophen Seneca in dem Stück eine nicht unwichtige Rolle.

Die Interessentinnen für die Frauentagsveranstaltungen freuen sich schon auf die kleine Theatervorstellung. Und sie freuen sich auf den Liebesfilm „Ein ganzes halbes Jahr“. Es ist die Geschichte der lebenslustigen jungen Pflegerin Louisa und des wohlhabenden jungen Bankers Will Traynor, der seit einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Hauptthema auch hier: die Freude am Dasein, die wichtiger ist als alles Gut und Geld.

Auftritte auch zu privaten Feiern

„Sicher werden wir unser Stück noch öfter aufführen“, macht Uwe Naumann allen Männern Hoffnung, die zur Frauentagsveranstaltung nicht dabei sind. Ganze 20 Mal ist die Erwachsenen-Gruppe im Vorjahr mit der vorherigen Inszenierung aufgetreten. Darunter bei vielen privaten Feiern, zu denen die Spielbühne gebucht wurde, oder jüngst auch beim Tag des Ehrenamtes. Und die Mimen wissen, dass sie einen guten Ruf zu verlieren haben ...

So wird „Spiel des Lebens“ vielleicht zur diesjährigen vierten Kulturnacht am 16. September auch zu sehen sein. Doch bis zum Frauentag stehen erst mal noch weitere intensive Proben an.

