Schlangestehen beim Klosterbäcker Zweihundert kamen zum „Flashmob“ in die Bautzner Straße. Und auch sonst tut sich viel in der Kamenzer Innenstadt.

Die Filiale der Klosterbäckerei in der Bautzner Straße öffnet im Testbetrieb dienstags bis freitags von 6.30 bis 13 Uhr und samstags bis 10 Uhr. „Wenn sie gut angenommen wird, bieten wir ganztägig an."

Wo kürzlich am Markt in Kamenz noch Fernseher standen, ist jetzt das Spezialgeschäft „Fuß & Schuh“ zugange. Anja Schulze und Mandy Teich beraten gern. Und immer donnerstags gibt es hier eine kostenlose Fußanalyse.

Das war mal ein Dienstagvormittag in der Kamenzer Innenstadt! Die Klosterbäckerei aus Panschwitz-Kuckau eröffnete erstmals eine Verkaufsfiliale in der Bautzner Straße – und etwa zweihundert Gäste kamen. Was als „Flashmob“ angekündigt war, wurde sozusagen eine gigantische Eröffnungsstraßenparty. Andreas Oschika, Leiter der Behindertenwerkstatt St. Michael im Kloster St. Marienstern, strahlte bis über beide Ohren: „Das ist wirklich toll, dass so viele gekommen sind.“ Zum Glück hatten er und sein Team, das die Klosterbäckerei in Panschwitz-Kuckau betreibt, einiges vorbereitet. Es gab Kekse und Kaffee, und wer es etwas herzhafter mag, konnte prima Schmalzstullen kosten.

Ganz vorn in der Schlange, die sich bis fast auf den Markt hochzog, stand Ursula Voigt. Die 78-jährige rüstige Rentnerin ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein. „Das belebt die Innenstadt. Da wollte ich unbedingt hin.“ Gewiss werden sie und andere das zusätzliche Verkaufsangebot im kleinen Seitengeschäft der Bautzner Straße 17 auch in Zukunft nutzen. Andreas Oschika: „Wir bieten dienstags bis freitags immer von 6.30 bis 13 Uhr unsere Produkte an, und am Samstag von 6.30 bis 10 Uhr. Und wenn der Testbetrieb erfolgreich ist, weiten wir das Angebot zügig auf den ganzen Tag aus.“ Die kleine Filiale wurde maßgeblich mit den Ideen der City-Managerin Anne Hasselbach ausgestaltet. Dazu gehört auch ein Mini-Café, das auch ein Frühstücksangebot einschließt. „Mit Andreas Oschika lässt sich im übertragenen Sinn prima Tandem fahren“, sagte die City-Managerin. Und das „Tandem“ steht in diesem Fall ja auch für die Belebung der Bautzner Straße als Flaniermeile im Kiez. Immer zwei Akteure schließen sich zum Tandem-Team zusammen, um ihre Ideen gemeinsam zu realisieren. Das fruchtet also.

Viel Unterstützung

So ähnlich, wie ebenfalls gestern direkt am Markt zu erleben. Der Bautzner Spezialist „Fuß & Schuh“ eröffnete sein bereits sechstes Geschäft. Bisher ist Jan Kubasch mit seinem bereits 30-köpfigen Team schon zweimal in Bautzen und jeweils einmal in Neukirch, Löbau und Bischofswerda vertreten – und nun also auch in Kamenz. Und zum „Tandem“ der etwas anderen Art gehörte diesmal Olaf Böttcher, der sein TV- und Computergeschäft um mehr als die Hälfte verkleinerte, um dem zusätzlichen Schuh- und Beratungsangebot in der Stadt Platz zu machen. Jan Kubasch: „Wir hatten uns hilfesuchend an die Wirtschaftsförderung der Stadt gewandt, und die konnte uns nicht nur den Kontakt zu Herrn Böttcher vermitteln, sondern unterstützte uns sehr bei der Ansiedlung. Respekt!“

„Fuß & Schuh“ ist jetzt auf mehr als 110 Quadratmetern zugange. Natürlich vor allem mit orthopädischem Schuhwerk, aber nicht nur. Immer donnerstags wird es eine kostenlose Fußanalyse geben, die auch zum Arztbesuch mitgenommen werden könnte. „Viele wissen gar nicht, dass Rückenschmerz auch von einer Fehlstellung der Füße herrühren können.“ Fuß & Schuh arbeitet mit großen Firmen wie Müllermilch, TDDK und Vattenfall zusammen, wenn es um den geeigneten Arbeitsschuh geht. Und mit Sportlern. Als Werbe-Botschafter für die professionelle Bewegungsanalyse fungiert kein geringerer als Maik Petzold. „Und auch mit Ironman Markus Thomschke könnten wir uns eine Zusammenarbeit sehr gut vorstellen“, so Kubasch. Aus der Innenstadt gibt es weitere News: So hat der Betreiber des Bautzner „Steakhouse Winter“ das Hotel „Wilhelm Weisse“ mit Gaststätte übernommen. Und Gerlinde Frauenstein will bis Ende des Jahres ihr Modehaus im früheren Winzereck einrichten. Anne Hasselbach: „Das Book-Crossing von Kathrin Wenzel zieht dafür donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr in die Bautzner Straße 17. Hier wollen wir die Zwischennutzung wieder aktivieren.“

