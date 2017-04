Schlangentänzerin kommt zurück Katharina Nicht kam in Großenhain zur Welt und lebte als Kind in Ebersbach. Als Künstlerin Katari tritt sie nun auf.

Katharina Katari Nicht (M.) mit ihren Kolleginnen in der Show „Zwischen Atlantis, Aphrodite und Cleopatra“. Die Tänzerinnen kommen sinnlich und mit Schlangen auf die Bühne. © privat

Es gibt Schlangenversteher wie Harry Potter, die Parsel sprechen können, also die Schlangensprache. Und es gibt Schlangenmenschen, die so beweglich sind, als hätten sie keine Wirbelsäule. Katharina Nicht gehört zu Letzteren. In Kautschukäquilibristik wurde sie schon als Kind ausgebildet. Geboren in Großenhain verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre in Ebersbach. Dort und in Rödern wohnen noch heute ihre Verwandten, die Familie Hertmanowski. Großvater Johannes war Maler, Onkel Hans-Georg spielte in einer Rockband. Doch Katharinas Vater stammte aus einer Familie von Pferdeartisten. Das hat die heutige Dresdnerin aber erst mit 30 erfahren.

Mit fünf Jahren begann die Künstlerin sich im Sandkasten zu verrenken, wie sie belustigt erzählt. Mit sieben Jahren kam sie – schon in Dresden – in eine Akrobatikgruppe, dann ins Leistungszentrum. „Ich war sehr beweglich und wollte Artistin werden“, blickt Katharina Nicht zurück. Doch frech war sie auch, der Abschluss als Berufskünstlerin kam deshalb erst später.

Innere Verbindung zu diesen Tieren

Seit 20 Jahren steht sie nun als Katari, eine Kurzform ihres Namens, mit eigenen Shows auf der Bühne. Und gibt Tanzkurse in Bauch- und Schlangentanz. Ersterer boomte auch in Dresden in den 90er Jahren. Den Tanz als Schlangenfrau begann Katharina Nicht, als sie ihre innere Verbindung zu diesen Tieren entdeckte. „Schlangen fühlen sich bei mir sofort wohl“, sagt die attraktive Brünette. In ihrem heimischen Terrarium hat sie neun Boa Konstriktors für ihre Auftritte. „Sie sind zahm und an Menschen gewöhnt.“ Bissigen Schlangen in der Natur gehe sie natürlich auch aus dem Weg, stellt die Dresdnerin klar.

Neben dem orientalischen Bauchtanz, den Katari in Ägypten und der Türkei verfeinerte, bedeutet ihr der indische Ausdruckstanz sehr viel. Sogar in der ARD wurde von ihrem Indien-Aufenthalt 2003 berichtet. Katharina Nicht: „In Indien begleiten Schlangen den tanzenden Gott Shiva. Die Schlangen können in ein getanztes Shiva-Mantra einbezogen werden.“ Bühnenwirksam widmet sie sich mit drei weiteren Profi-Tänzerinnen und einigen Schülerinnen in Großenhain aber der Antike. Das neue Programm „Zwischen Atlantis, Aphrodite und Cleopatra“ wird nun zum vierten Mal aufgeführt. Immer sei es super angekommen. „Es ist ein sinnlicher Abend mit getanzten tragischen Geschichten und großen Frauengestalten. Mit Lichttechnik und Videoprojektionen“, macht Katharina Nicht neugierig. Auf ihrer Internetseite zeigt sie verführerische Ausschnitte.

Als Geschenk im Osternest

Wer wissen will, ob gerade Medea oder Cleopatra auf der Bühne verkörpert wird, für den gibt es einen Programmzettel. Meist lassen die Männer und Frauen – laut Katari gleichermaßen im Publikum vertreten – aber einfach die geschmeidigen Bewegungen und die sehnsuchtsvolle Musik auf sich wirken. Vielleicht sitzen im Kulturschloss am Sonnabend nach den Feiertagen ja auch ihre Ebersbacher und Röderner Verwandten im Saal, hofft die Dresdnerin. „Man könnte die Show auch zu Ostern ganz gut verschenken“, wirbt Katari.

22. April, 20 Uhr, Kulturschloss, Karten gibt es unter Telefon 505555

