Schlangen an der Schlittschuhausleihe

Weißwasser. Den „Freilauf“ kennt wahrscheinlich nur, wer in einer Eishockey-Stadt wie Weißwasser aufgewachsen ist. Wenn Freilauf ist, darf jeder aufs Eis, sofern er an der Kasse bezahlt hat. Zum Problem ist dabei in der letzten Zeit allerdings die Schlittschuhausleihe geworden. Regelmäßig bildete sich eine Schlange, und wegen der vergleichsweise langen Warte- und damit automatisch kürzeren Eiszeit Frust im Bauch der Eislaufhungrigen.

„Das Problem hängt mit der Kasse an der Ausleihe zusammen“, erklärt Milton Tauche, der für den reibungslosen Betrieb in der Eisarena verantwortlich ist. Leider könne man keine andere Lösung anbieten, meint er. Dennoch gäbe es eine Möglichkeit, Wartezeiten zu vermeiden. Kasse und Ausleihe seien schon eine halbe Stunde vor Beginn offen, sagt Tauche und empfiehlt als Alternative zum Anstehen, nicht nur rechtzeitig, sondern vor der Zeit da zu sein.

Abgesehen davon zieht er ein positives Fazit. Mittlerweile stehen 350 Paar Schlittschuhe zur Ausleihe bereit, außerdem 150 Helme und damit ausreichend Ausrüstung für den Freilauf. Seit vergangenem Jahr betreibt die Stadt Weißwasser die Ausleihe selbst. Vorher war der Service, zu dem auch das Schleifen der Kufen gehört, an einen Pächter ausgelagert.

Über die Schlittschuhausleihe hinaus gab es 2016 weitere Veränderungen in und an der Eisarena: Für die Spiele der DEL 2 musste ein Videobeweis mit Torkameras eingebaut werden, der Haupteingang erhielt dank des Sponsorings von den Stadtwerken und von Veolia eine provisorische Beschriftung, Tausende Liter Kältemittel wurden ausgetauscht und vor der Arena startete die Begrünung mit Bäumen, die von Paten finanziert wird. Und dann musste die zwanzig Jahre alte Eismaschine repariert werden. Sie machte buchstäblich schlapp. Der Antrieb war ausgefallen.

Ansonsten sei die Arena als Partylocation bei vielen Firmen beliebt. Er sei sich gar nicht sicher, ob er alle Anfragen positiv beantworten könne, so Milton Tauche. Im Mai 2016 beispielsweise nutzte der damalige Tagebaubetreiber Vattenfall die Halle im Rahmen einer Bikerausfahrt.

Freilauf sonntags, 13.30 bis 15 Uhr

