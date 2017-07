Schlange vor der Postbank-Filiale Beim einzigen Finanzcenter in der Innenstadt haben Vandalen zugeschlagen. Geld abheben soll bald wieder möglich sein.

Geld abheben soll in der Postbank-Filiale Meißen bald wieder möglich sein. Vandalen haben den Automaten außer Gefecht gesetzt. © Symbolbild/dpa

Teilweise bis auf die Poststraße hinaus bildet sich am Montag gleich mehrfach eine Schlange von Menschen, die Kunden bei der Postbank sind und Geld abheben wollen. Grund hierfür ist, dass beim einzigen Postbank-Finanzcenter in der Altstadt der Geldautomat außer Betrieb ist. Laut eines Schildes am Automaten war Vandalismus der Grund für das kaputte Gerät. Das bestätigt Postbank-Pressesprecher Alexander Adler. „Die Störung ist auf eine grobe Gewalteinwirkung von außen auf den Automaten zurückzuführen“, sagt er. Außerdem teilt der Sprecher mit, dass eine Logistikfirma beauftragt sei, den Schaden noch an diesem Dienstag zu beheben. Wann genau der Automat beschädigt wurde, sei nicht sicher. Es sei aber anzunehmen, dass sich der Vorfall am vergangenen Wochenende ereignet habe. (SZ/mhe)

