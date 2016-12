Schlange stehen wie zu DDR-Zeiten Die Höffner-Filiale im Elbepark wurde umgebaut und erweitert. Zur Neueröffnung kamen am Dienstag Tausende Kunden.

Bevor sich die Türen zur umgebauten Höffner-Filiale am Dienstag um 9 Uhr öffneten, warteten bereits Hunderte Kunden ungeduldig davor. © René Meinig

Dienstagmorgen, kurz vor 9 Uhr: Dicht an dicht drängen sich die Kunden vor der Höffner-Filiale im Elbepark. Hunderte sind gekommen, um nach dem rund zwei Monate dauernden Umbau einen Blick in den Markt zu werfen. Manch einer fühlt sich beim Schlange stehen an DDR-Zeiten erinnert. Doch waren damals noch Bananen das Objekt der Begierde, heißt es nun: Warten auf die Bettwäsche. Manch einer nimmt dafür besonders viel auf sich.

„Ich stehe bereits seit 6.30 Uhr morgens hier“, sagt Ina Patzsch, die rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung den vordersten Platz ergattern konnte. Die Dresdnerin bezeichnet sich selbst als Höffner-Stammkundin und wollte es sich daher nicht nehmen lassen, als Erste den Markt zu betreten. „Das ist meine zweite Wohnstube.“ Die 53-Jährige ist so aufgeregt, dass sie einen Fehlstart hinlegt: Noch bevor alle Elemente der Glasfassade geöffnet wurden, schiebt Patzsch sich durch den ersten kleinen Spalt und hüpft auf und ab, während die anderen Kunden warten, bis die Mitarbeiterin ihre Arbeit getan hat. Dann gibt es auch für sie kein Halten mehr.

Zügig, aber gesittet schieben sich die Massen in den Markt. Die Mitarbeiter applaudieren den ersten Kunden. Minutenlang reißt der Strom nicht ab. Schnell strömen die Neugierigen in die drei Stockwerke des großen Möbelhauses. Die einen schlendern durch die Deko-Abteilung im Erdgeschoss, andere suchen im ersten Stock gezielt nach einem neuen Sofa. Dass der Andrang noch vor Kurzem so groß war, ist kaum zu merken. Kein Wunder. Denn durch den Umbau wurde der Möbel-Markt kräftig erweitert.

Etwa 5 600 Quadratmeter mehr stehen der großen Kette nun zur Verfügung. Ein Anbau war dafür nicht erforderlich – nur eine gute Organisation. Brandschutztüren wurden versetzt, Wände eingerissen. Der zusätzliche Platz war eigentlich für einen Garten- und Baumarkt vorgesehen, der nun aber nicht mehr benötigt wird. Neben der Vergrößerung ist beim ersten Totalumbau der in den 90er-Jahren eröffneten Filiale aber noch mehr passiert.

So wurden die Rolltreppen neu angeordnet, nun stehen sie für die Kunden auch näher am Eingang bereit. Auch das Restaurant wurde umgebaut und wird nun von der Kochmützen GmbH betrieben. Dort wird direkt vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. Am Dienstagnachmittag konnten die sogar dem bekannten Koch Christian Henze über die Schulter gucken. Daneben wurde noch mit vielen weiteren Aktionen zur Eröffnung gelockt. Neben dem Rabatt, der für viele ein Anreisegrund war, gab es am Eröffnungstag unter anderem gratis Glas-Gravuren. Außerdem öffnet der Markt bis zum 31. Dezember täglich eine Stunde eher – um 9 Uhr.

Hausleiterin Rita Reuther freut sich über die Modernisierung ihres Markts und ist auch mit dem Eröffnungstag sehr zufrieden: Am Dienstag strömten Tausende Kunden in die Filiale im Elbepark. Und was sagt Höffner-Fan Ina Patzsch zu ihrer neuen Wohnstube? Die Dresdnerin schwirrt aufgeregt durch die Gänge und schaut sich alles ganz genau an. Ganz außer Atem steht die 53-Jährige lächelnd im Gang. Eins ist für sie klar: „Ich bleibe Stammkundin.“

