Schlange stehen fürs Sommertheater Am Ostersonnabend beginnt der Kartenvorverkauf fürs Theater im Stadthallengarten Görlitz. In diesem Jahr erstmals mit Anspiel.

2016 und in den Vorjahren standen die zukünftigen Sommertheatergäste nur an. Dieses Jahr können sie auch etwas erleben. © Theater

Görlitz. Donnern in Bautzen und Zittau die Kanonen, um die Besucher aufs Sommertheater einzustimmen, stehen die Görlitzer einfach nur Schlange, mit einem Rabatt als Belohnung. So war es bisher. Zum diesjährigen Sommertheater-Vorverkaufsstart am Ostersonnabend aber gibt es zum ersten Mal eine Kostprobe aus den Inszenierungen, die in wenigen Wochen im Stadthallengarten zu erleben sind. Einige Ensemblemitglieder werden in Kostümen auftreten und singen, um Lust auf sommerliches Theater zu machen.

Was genau am Wochenende auf dem Theatervorplatz und am Eingang des Hauses stattfindet, möchte Pressereferentin Franziska Springer noch nicht verraten. „Es soll eine Überraschung werden.“ Das Programm, das vom 3. Juni bis zum 16. Juli im Stadthallengarten aufgeführt wird, steht aber schon lange fest. Mit „Frau Luna“ hat eine der bekanntesten Operetten in Görlitz Premiere. Arien wie „Das ist die Berliner Luft“ oder „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ stammen daraus. Das Tanzstück „Sacre“ hat die Tanzcompany ebenfalls extra für das Sommertheater einstudiert. Das Zittauer Schauspiel „Die 39 Stufen“ ist eine Hitchcock-Kriminalkomödie, die das Publikum bereits 2016 im Zittauer Klosterhof begeistert hat. Mit „Carmen tanzt Flamenco“ erklingt ein Unterhaltungskonzert mit Werken von Georges Bizet, Manuel de Falla und Arturo Márquez. Es war Anfang des Jahres schon in Zittau und Kamenz zu hören. Mit diesen vier verschiedenen Werken sind zum ersten Mal im Görlitzer Sommertheater alle Sparten des Gerhart-Hauptmann-Theaters vertreten: Musiktheater und Tanz, Schauspiel und Konzert.

Ausschließlich am Vormittag des Ostersonnabends gibt es die Eintrittskarten besonders günstig. Auf alle Sommertheatervorstellungen im Görlitzer Stadthallengarten und im Zittauer Klosterhof gibt es 20 Prozent Rabatt, auf Karten für den „König der Schmuggler“ auf der Waldbühne Jonsdorf wegen der hohen Kapazität von über 1 000 Sitzplätzen sogar 50 Prozent.

Dass der Garten der Stadthalle wieder Ort des Sommertheaters wird, stand bereits Ende der vergangenen Saison fest. Bis zum Start der ersten Aufführung feilt das Theater noch an der gastronomischen Versorgung im Stadthallengarten: für eine genauso gemütliche Atmosphäre wie im Zittauer oder Bautzener Sommertheater.

Sommertheater-Vorverkaufsstart am 15. April von 10 bis 13 Uhr an Theaterkasse und Vorverkaufsstellen

