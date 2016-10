Schlange stehen beim Bäcker In Kamenz gibt es seit Dienstag eine Filiale der Panschwitzer Klosterbäckerei. Hunderte Kunden kamen zur Eröffnung.

Guten Appetit: Zur Eröffnung ihrer Filiale in Kamenz spendierte die Klosterbäckerei leckeren Kuchen. © Rene Plaul

Der „Flashmob“ zur Eröffnung einer neuen Bäckereifiliale in Kamenz war ein großer Erfolg. Am Dienstag bildete sich schon kurz vor der Eröffnung eine lange Schlange potenzieller Kunden. Punkt 9 Uhr reichte diese von der Bautzner Straße 17 bis fast auf den Markt hoch. Andreas Oschika, Leiter der Behindertenwerkstatt St. Michael im Kloster St. Marienstern, war begeistert. „Einen besseren Start kann man sich gar nicht wünschen.“ Zum ersten Mal ist die Klosterbäckerei aus Panschwitz-Kuckau, die von der Werkstatt betrieben wird, mit einer Filiale in Kamenz zugange. Zunächst im Testbetrieb von Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 13 Uhr und am Sonnabend von 6.30 bis 10 Uhr.

Am gleichen Tag eröffnete auch der Bautzner Spezialverkäufer „Fuß und Schuh“ eine Filiale in Kamenz – direkt am Markt. (szo)

