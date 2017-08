Schlange sorgt für Aufregung Ein Anwohner hatte die Ringelnatter in seiner Garage entdeckt und Hilfe gerufen. Ein Einzelfall ist das nicht.

Die Ringelnatter hatte sich in eine Garage in Merzdorf verirrt. © Robert Steinig

Tierrettungen gehören zum Alltag der Feuerwehr. Am Dienstagabend mussten die Riesaer Kameraden allerdings nicht die berühmte Katze vom Baum holen oder den entlaufenen Hund einfangen – sondern einer Schlange helfen. In einer Garage an der Rosa-Luxemburg-Straße in Merzdorf hatte es sich das Tier bequem gemacht. Möglicherweise, um der Hitze zu entgehen. Als der Garagenbesitzer das Reptil entdeckte, rief er sicherheitshalber die Feuerwehr. Die Kameraden setzten das Tier, offenbar eine Ringelnatter, schließlich nahe der Elbe wieder aus.

Manchem Laubenpieper dürfte der Anblick einer Schlange im Garten recht bekannt vorkommen. Tatsächlich sind Ringelnattern auch im Stadtgebiet relativ häufig, sagt Tierpark-Chef Gerhard Herrmann. „Zwei- bis dreimal im Jahr erhalten wir Anrufe wegen der Tiere. Die Leute sind oft erst einmal verunsichert.“ Dabei sei die Ringelnatter harmlos. „Man kann sogar froh sein, wenn man eine im Garten hat, weil sie auch Plagegeister wie etwa Schnecken vertilgt.“

Entlang der Flüsse und in den Gartenanlagen finde das ungiftige Kriechtier einen guten Lebensraum vor, außerdem brüten die Tiere gerne in Komposthaufen. „Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass die Natter hier noch so häufig ist“, sagt Hermann. „Reptilien und Amphibien sind ein Anzeiger dafür, dass die Natur noch halbwegs in Ordnung ist.“ (SZ/stl)

