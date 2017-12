Schlammschlacht im Lohmgrund

Es ist der 24. September, der Abend der Bundestagswahl. Kein einziges Wahllokal im Landkreis ist komplett ausgezählt, da sickert bereits die Nachricht in die Pirnaer SZ-Redaktion durch: Frauke Petry (damals noch AfD) könnte das Direktmandat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge holen. Als dann die ersten Zählergebnisse aus den Gemeinde-Wahllokalen eintrudeln, rechnen wir eins und eins zusammen: Frauke Petry liegt praktisch vorn. Wann veröffentlichen wir, dass sie das Direktmandat holt? Offiziell bestätigt ist noch nichts, und bei dieser Personalie können wir uns bundesweit lächerlich machen, falls wir falsch liegen. Wir zweifeln aber nicht mehr. Also posten wir 20.14 Uhr: „Petry steht vor Gewinn des Direktmandats“. Es wird eine der meistgelesenen Online-Nachrichten der SZ. Jedenfalls bis 23 Uhr, als Petrys Wahlsieg amtlich ist. Jetzt schreiben es alle. (Gunnar Klehm)

Nur mal kurz gucken

Die Neugier erwischt mich beim Abendbrot. In Heidenau ist eine Bombe gefunden worden. Es ist der Abend des 13. November. Schnell ist klar: Ich geh mal kurz gucken, vielleicht ist es ja eine Geschichte für die Zeitung. Ich gehe also auf die Mühlenstraße, wo die Bombe gefunden wurde, dann zum Polizeieinsatzleiter, ins Pflegeheim und schließlich noch in die Lindgren-Schule, in der Anwohner ausharren, weil sie ihre Wohnungen verlassen mussten. „Nur mal kurz gucken“ endet nach acht Stunden und macht mich wieder um einige Erfahrungen reicher. Dazu gehört auch, immer ein Ladekabel fürs Handy einzustecken. (Heike Sabel)