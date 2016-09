Schlammlawinen künftig verhindern Es soll ein Treffen von Räten und Landwirten geben. Weil die Straßengräben fehlen, kommt es schnell zu Überschwemmungen.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Nach regionalen Starkniederschlägen ist es in den Ortsteilen von Zschaitz-Ottewig zu Überschwemmungen gekommen. „In Auterwitz ist eine regelrechte Flut durchgelaufen“, sagte Gemeinderätin Ina Plato zur Sitzung. Sie und andere Räte sehen eine der Hauptursachen in den fehlenden Straßengräben. Diese würden durch die Landwirte Stück für Stück umgeackert. Der Schlamm könne ungehindert auf die Straße und teilweise in die Grundstücke laufen. Die Verursacher würden sich in manchen Fällen nicht einmal an den Reinigungsarbeiten beteiligen oder sich sehen lassen.

Deshalb forderte Ina Plato, dass sich die Landwirte, die in der Region Felder bearbeiten, und die Gemeinderäte an einen Tisch setzen. „Wir wollen wissen, warum das so ist, und was dagegen getan werden kann“, sagte die Gemeinderätin. Thomas Pilz, ebenfalls Gemeinderat, schlug vor, diese Überschwemmungen zu dokumentieren. So könne man den Landwirten beim Treffen zeigen, was in den Ortsteilen passiert, wenn der Boden bis zum Straßenrand bearbeitet wird. Bürgermeister Immo Barkawitz will die Bauern im Herbst einladen. (DA/je)

zur Startseite