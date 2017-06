Schlammkasten statt Sandkasten Schon zum zweiten Mal bringt ein Starkregen Schlamm ins Dorf. Warum das jetzt ausgerechnet passiert, hat auch einen einfachen Grund.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dominic, Pepe und Johanna sitzen am verschlammten Sandkasten: Irgendwie sieht der heute komisch aus, finden sie. © Kristin Richter Dominic, Pepe und Johanna sitzen am verschlammten Sandkasten: Irgendwie sieht der heute komisch aus, finden sie.

Das ist die Kreuzung Am Heideberg in Strauch. Der Heideberg liegt oberhalb der Kreuzung, von dort bringt der Starkregen den Schlamm mit.

Am Eingang der Familie Berndt aus sah das Ganze dann so aus. Der Schlamm ist natürlich auf dem Grundstück, im Garten, auf dem Spielplatz der Kinder.

Die Kleinen stochern mit ihrer Schaufel im Sandkasten herum. Spielen sieht anders aus. Aber das geht ja auch irgendwie nicht, denn der Sandkasten ist von einer Schlammkruste überzogen, die gerade trocknet. Das ist ein bisschen wie in der ausgedörrten Wüste. Brandts werden Sandkasten komplett erneuern. Selbstverständlich. Genauso wie die Spielfläche für die Kleinen, die hier von Tagesmutter Katrin Brandt liebevoll betreut werden.

Vorsichtshalber Sandsäcke

Ob die Familie die Erdbeeren noch essen kann, die nun etwas schlapp im Beet herumhängen? Katrin Berndt weiß es nicht. Schließlich ist sie sich nicht sicher, wann zuletzt am Heideberg gespritzt wurde. Denn von dort kommt der Schlamm. Der Starkregen hat die Erde aus dem Maisfeld mitgebracht. Vor allem das Unterdorf ist betroffen. Die Feuerwehr musste zwar nicht pumpen, sagt Stadtwehrleiter Maik Häßlich, aber dafür mussten die Anwohner kehren und schippen. Der Stadtbauhof hat Berndt`s dennoch Sandsäcke und Sand bebracht – denn wer weiß schon, wann sich das nächste Mal der Himmel öffnet.

Der Chef der Agrargenossenschaft Skäßchen, der die Fläche am Heideberg bewirtschaftet, ist ziemlich ungehalten. Eigentlich hätte der Mais quer zum Berg ausgesät werden sollen – damit der Regen in der Furche nicht zum Sturzbach wird. Zumal das Feld lange nicht bestellt wurde. Jahrelang war es Stilllegungsfläche – das wilde Grün hat bisher jedes Auswaschen des Bodens verhindert. Die Maispflanzen dagegen bieten am Boden viel Raum für Erosion – ein bekanntes Problem im Großenhainer Land. Manfred Engelmann verweist aber zurecht darauf, dass es auch auf einem Getreidefeld zuweilen kein natürliches Halten gibt.

Am Heideberg mit seinem Gefälle muss eine generelle Lösung her. Schutzstreifen – vielleicht sogar ein Rückhaltebecken, aus dem die Starkniederschläge dann gezielt abgeleitet werden. Und da ist man schon beim nächsten Thema: Strauch hat an der Hauptstraße nicht mal eine richtige Regenentwässerung. Am Grundstück der Familie Berndt soll ein viel zu kleines Rohr angeschlossen sein, haben Berndt`s im Dorf gehört. Genaues wissen sie aber auch nicht. Aber von der Stadtverwaltung hat sich sofort jemand vor Ort begeben. Fotos wurden gemacht, Schilderungen aufgeschrieben. Und Abhilfe versprochen. Bis zu einer baulichen Lösung will die Stadt mit Manfred Engelmann ins Geschick kommen. Der hat seinerseits bereits angekündigt, dass hier umgehend etwas passiert.

Rückstaubecken muss her

Was in der Altgemeinde Zabeltitz bzw. vom Landkreis Meißen geplant und genehmigt wurde – darüber kann man zwar nun trefflich streiten. Nur helfen wird es nicht. Seit Strauch als Teil der früheren Gemeinde Zabeltitz 2010 zu Großenhain kam, liegt das Problem im Rathaus auf dem Tisch. Und es ist nicht das Einzige. Weßnitz ist bekanntermaßen seit Jahren ein Sorgenkind, wenn es um Sturzfluten geht, aber auch Nasseböhla oder Uebigau. Nicht überall kommen die Anlieger den Bauplänen der Stadt entgegen. Gerade in Weßnitz gibt es gegen die Öffnung der Verrohrung, die zum Rückstau führt, bis heute Widerstand.

Gebaut wurde dagegen in Skassa. Schleusen, höhere Borde, sogar eine Geländemodellierung helfen heute gegen den Starkregen und seine Folgen. Auch in Naundorf am Bornweg wurde neu vorgesorgt, in Colmnitz ist die Stadt gerade dabei. Strauch wird wohl folgen müssen.

