Schlamminsel bremst Modellboote aus Mehrere junge Männer haben Modelle zum gleichen Thema gebaut. Doch lange können sie diese nicht ausprobieren.

Thomas Kehrer (links) und Ricardo Schubert haben Modellboote zum Thema „Werner“ gebaut. Aber durch eine Schlamminsel (Hintergrund) können sie kaum zu Wasser gelassen werden. © L. Halbauer

Werner – ein Idol vieler Hobbybastler. Die bierliebende Comicfigur erfreut sich scheinbar auch bei Schiffsmodellbauern großer Beliebtheit. Thomas und sein Kumpel Ricardo brachten das beim Modellbautreffen an der Seebühne Kriebstein mit selbst erdachten Werner-Booten zum Ausdruck. Vor einem Jahr kamen sie auf den Gedanken, in gegenseitiger Geheimhaltung ein Modell zu bauen, das sie sich erst beim Treffen zeigen würden. Das Thema: Wie würde ein Wassergefährt aussehen, dass Werner gebaut hat?

Ricardo hat einen Spaßkutter in Werner-Optik gestaltet. Dafür verwendete er einen ausrangierten Straßenlaternenschirm. Thomas hat einen sogenannten Sumpfgleiter gebaut, auf dem ein kleines Werner-Figürchen sitzt. Sein Bruder Michael strebte ein ganz anderes Projekt an und wartet mit einem Segler auf – betrieben also mit reiner Windkraft.

Die Windkraft jedoch ist den Bastlern am Sonnabend nicht wohlgesonnen. Am Vormittag spülte es eine große Schlamminsel ans Ufer der Seebühne: Zum größten Teil besteht sie aus Algengrütze und Entenflott. Aber da schwimmt noch mehr: große Baumstämme und diverser Müll. „Wir haben hier sogar schon Schuhe herausgezogen. Zum größten Teil besteht diese schwimmende Insel aus Müll“, sagt Veranstalter Andreas Baumbach. Das schmälere natürlich die Freude, obwohl dieser Ort eigentlich super sei.

Als das Uferwasser noch frei war, konnten die Kunstwerke immerhin eine Weile ins Wasser. In die angespülte Müllinsel jedoch möchte nicht einmal Thomas sein Boot setzen, obwohl es ja ein Sumpfgleiter ist: „Wenn die Schraube in einen dieser großen Äste gerät, dann war es das.“

Vermiesen lässt sich das Treffen trotzdem niemand: „Das ist hier immer wie ein Familientreffen“, sagt Thomas. Der 30-Jährige fing mit Anfang 20 mit dem Schiffsmodellbau an. Der Grund dafür liegt auch in einer Sehnsucht: „Ich bin mal für zwei Jahre zur See gefahren.“ Mittlerweile sei er Lokführer, aber dennoch von allem begeistert, was sich auf dem Wasser bewegt. Sein Bruder Michael und Kumpel Ricardo, der seit anderthalb Jahren Modelle baut, begeisterte das Hobby nun ebenso. Und sie sind nicht die Einzigen: Insgesamt sind in diesem Jahr 25 Modellbauer mit 50 Modellen dabei. Doch sie alle müssen vorfristig nach Hause fahren. Am Sonntag brechen die Organisatoren die Veranstaltung ab, weil sich die Schlamminsel so ausgebreitet hat, dass ein Einsetzen der Boote unmöglich ist. (mit rt)

