Schlammgestank zieht über Kaditz

Seit Wochen ziehen Schlammdünste vom Klärwerk Kaditz über benachbarte Wohngebiete. Dabei war die Stadtentwässerung in puncto Gestank bereits 2011 einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Damals waren die neuen Faultürme in Betrieb genommen worden. Der Schlamm musste nicht mehr mithilfe von Erdgas auf über 100 Grad erhitzt und so getrocknet werden, was bei undichten Stellen in den Anlagen entsetzlich stank.

Doch seit Monaten gibt es ein Problem, erklärt Klärwerkschef Gert Bamler. In drei Becken neben der Autobahn setzt sich der Klärschlamm ab, sodass das Wasser wieder ins Vorklärbecken gepumpt werden kann. Die Anlage zur Abluftreinigung funktioniert nicht mehr richtig. Je nach Witterung riecht es mal mehr, mal weniger. Das sei aber wie beim Plumpsklo nicht gesundheitsgefährdend. Die Spezialtechnik ist zehn Jahre alt und muss erneuert werden. Das sei schon seit dem Frühjahr klar gewesen. Die Herstellerfirma könne die Anlage aber erst im Januar liefern. Deshalb hatte sie kürzlich eine Notreparatur ausgeführt.

Etwa die Hälfte der 192 UV-Lampen-Kassetten ist ausgefallen. Durch sie werden die chemischen Stoffe in der Abluft umgewandelt, sodass sie dann in Aktivkohlefiltern entfernt werden können. Doch das funktioniert jetzt eben nicht mehr richtig, erläutert Bamler. Aber auch wenn dieses Problem gelöst ist, werde es nie eine völlig geruchsfreie Kläranlage geben. (SZ/phi)

