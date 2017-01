Schlammgestank zieht davon Ab diesem Montag sollten feine Nasen in Kaditz wieder glücklich sein. Beinahe hätten sie die üblen Gerüche weitere Wochen ertragen müssen.

Kraftfahrer auf der A 4 oder Anwohner durften in den vergangenen Monaten keine feine Nase haben. Übers Klärwerk Kaditz zog mitunter eine Wolke von Schlammdunst, die an alte Zeiten erinnerte. Bereits im Frühjahr 2016 war eine Filteranlage ausgefallen. Die soll die Abluft von fünf etwa 20 Meter großen Becken direkt neben der Autobahn reinigen. Das geschah jedoch nicht mehr richtig. In drei Becken setzt sich der Klärschlamm ab, der später in die Faultürme kommt. In den beiden anderen Behältern wird der ausgereifte Schlamm gesammelt, bevor er am Ende noch in großen Zentrifugen ausgeschleudert wird. Funktioniert die Filteranlage nicht richtig, kann es kräftig stinken.

Die Spezialtechnik ist zehn Jahre alt und muss erneuert werden. Die Herstellerfirma konnte die Anlage aber erst jetzt liefern. Deshalb war im November eine

Notreparatur ausgeführt worden, durch die es schon etwas besser wurde. Vor einer Woche sind nun die Monteure der Herstellerfirma angerückt, um die komplette Filteranlage zu ersetzen. Nur das Gehäuse bleibt erhalten. Dafür investiert die Stadtentwässerung rund 80 000 Euro.

Gleich zum Auftakt der Arbeiten gab es Stress. Es stellte sich heraus, dass ein Methan-Sensor kaputt war, der zusätzlich bestellt werden musste, teilt Pressesprecher Torsten Fiedler mit. Ohne ihn darf die Anlage nicht betrieben werden. Normalerweise dauert die Lieferzeit zwei Wochen. Damit hätte sich alles erheblich verzögert. Doch die Stadtentwässerung setzte alle Hebel in Bewegung, sodass dieses Teil schnell hergestellt und geliefert wurde. So kann die Filteranlage an diesem Montag wieder in Betrieb genommen werden. UV-Strahler „knacken“ darin die chemischen Verbindungen. Dadurch können die Stoffe im Aktivkohlefilter entfernt werden, sodass die Abluft gereinigt den Metallschlot verlässt.

