Schlamm auf Feldern verteilt

Rund 6 000 Kubikmeter Schlamm sind bisher im Weigsdorfer Teich in Weigsdorf-Köblitz ausgebaggert und abtransportiert worden. „Bis spätestens Mitte Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Baustelle beräumt sein“, kündigt die Cunewalder Bauamtsleiterin Andrea Richter an. Der Teich wird aber nicht sofort wieder gefüllt. Denn die Gemeinde will erst noch einige Bäume fällen, die zum Beispiel schief stehen. Die Fällsaison beginnt im Oktober.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Firma Steinle Bau aus Löbau, die mit der Entschlammung beauftragt ist, die Ablagerungen aus dem Teich auf eine Deponie bringt. Jetzt wurden sie jedoch auf Feldern in Cunewalde verteilt. „Ein Landwirt wollte den Schlamm auf seinen eigenen und auf gepachteten Feldern haben, um damit den Boden zu verbessern. Das Landratsamt hat zugestimmt“, berichtet Andrea Richter.

Am Weigsdorfer Teich hat Cunewalde seit dem Frühjahr Hochwasserschäden beseitigt. Dabei wurden ausgespülte Ufermauern repariert, die Metall-Bogenbrücke zur Insel aufgearbeitet und Gestrüpp beseitigt. Die Entschlammung war nicht von Anfang an geplant. Sie wurde zusätzlich ins Projekt aufgenommen, nachdem sich beim Teich-Ablassen herausstellte, wie viel Ablagerungen sich darin befinden. (SZ/ks)

