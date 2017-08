Aus dem Gerichtssaal Schlagring als Deko fürs Wohnzimmer Über Geschmack lässt sich streiten. Über die Dreistigkeit eines jungen Mannes aus Nossen hingegen nicht.

Ein Schlagring ist nicht besonders dekorativ und zudem eine verbotene Waffe. Dennoch hat ein junger Mann aus Nossen damit sein Zimmer „dekoriert“. Das wurde ihm nun zum Verhängnis. © Symbolbild/dpa

Manche Leute haben einfach kein Glück. Bei dem 21-jährigen Mann aus Nossen kommt auch noch Pech dazu. Da wird er doch von einem anderen wegen einer angeblichen Straftat angezeigt. Wie sich bald herausstellen sollte, zu Unrecht. Doch die Polizei ermittelt erst einmal. Und durchsucht dazu auch seine Wohnung in Nossen. Das, was sie suchen, nämlich Drogen, finden sie nicht.

Dafür aber etwas anderes, was ihn nun auf die Anklagebank des Meißner Amtsgerichtes führt. Denn an der Wand im Wohnzimmer hängt ein Schlagring, umrahmt von einigen Plastik- und Softairwaffen. Das Zimmer ist auch mit einem wahrscheinlich aus einem Bus gestohlenen Nothammer und geklauten Leitpfosten dekoriert. Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Darüber, dass ein Schlagring eine verbotene Waffe ist, jedoch nicht, auch wenn er bloß an der Wand hängt und nicht benutzt wird.

Den Schlagring habe er auf dem Dachboden des Hauses gefunden und sein Zimmer damit dekoriert. Er hat eben eine Vorliebe für Waffen. 2016 ist ohnehin nicht sein Jahr. Da wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Verlassens des Unfallortes per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1 500 Euro verdonnert. Die zahlt er jetzt in Raten ab. Doch Lehren hat er daraus nicht gezogen, die Strafe hat ihn offenbar kein bisschen beeindruckt.

Jedenfalls klaut er nur vier Monate später in einem Meißner Supermarkt. Erdnüsse, Chicken-Nuggets und Hähnchenfilet für insgesamt gerade mal 3,87 Euro, lässt er unter seiner Jacke verschwinden. Doch der Ladendetektiv hat ihn dabei beobachtet. Nun ist der Nossener auch wegen Ladendiebstahls dran. Er sei auf einer Baustelle gewesen und habe seine Geldbörse vergessen. Doch statt zurückzugehen und das Portmonee zu holen oder seine Kollegen zu fragen, ob sie ihm etwas Geld leihen, klaut er lieber.

„Wenn sie statt der Geldstrafe eine Bewährungsstrafe bekommen hätten, würden Sie jetzt ins Gefängnis wandern“, baut die Staatsanwältin eine Drohkulisse auf. Na ja, so schnell und scharf schießen die Juristen bekanntlich nicht. Dennoch ist es schon ziemlich dreist, kurz nach einer Verurteilung wieder straffällig zu werden. Das hat dann mit Pech nichts mehr zu tun.

Da der Angeklagte zur Tatzeit noch keine 21 Jahre alt wäre, könnte er auch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Doch weder Staatsanwältin noch Gericht sehen dafür einen Grund. Unreife kann man dem 21-Jährigen nun wahrlich nicht unterstellen. Er hat die 10. Klasse abgeschlossen, eine Berufsausbildung begonnen, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschlossen. Der junge Mann hat Arbeit, eine Freundin und ein Kind, wohnt in der eigenen Wohnung.

So wird er wegen Besitzes einer verbotenen Waffe und wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1 200 Euro verurteilt. Die 1 500 aus dem Strafbefehl wegen der anderen Taten bleiben zwar erst einmal bestehen, werden aber im Nachhinein zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Da dürfte wohl am Ende eine Geldstrafe von um die 2 000 Euro zusammenkommen.

Die beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen, Leitpfosten und Nothammer gehören ihm ohnehin nicht. Vielleicht bekommt den die VGM zurück. Deren Geschäftsführer Rolf Baum klagte erst kürzlich, dass derartige Hämmer regelmäßig aus Bussen gestohlen werden. Ein vergleichsweise geringer Schaden, doch im Notfall kann so ein Hammer Menschenleben retten. Vielleicht sollten sich die Diebe das mal durch den Kopf gehenlassen.

