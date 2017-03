Schlaglöcher werden geflickt Die Trupps der Straßenmeisterei sind unterwegs. Priorität haben zwei Straßen im Altkreis.

Die Schlaglöcher auf der Bundesstraße 169 von Döbeln in Richtung Hainichen sind deutlich sichtbar und nicht selten können Kraftfahrer ihnen aufgrund der Verkehrssituation nicht ausweichen. Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn die Löcher werden immer breiter und tiefer. Das hat das Landratsamt Mittelsachsen erkannt. Die B 169 soll „schnellstens, vielleicht schon in den kommenden Tagen, in Angriff genommen werden“, teilte Kreissprecher André Kaiser mit. Damit es dazu kommt, müsse allerdings nicht nur das Wetter passen, ergänzte Dirk Schlimper, Referatsleiter Kreisstraßenbau im Landratsamt. Noch seien nicht alle Mischwerke offen. Aktuell werde das Flickmaterial derzeit aus Chemnitz bezogen. Schlimper weiter: „Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht reparieren wir lediglich die Schadstellen. Großflächige Arbeiten sind derzeit aufgrund der Vielzahl der Schäden nicht möglich.“ Derzeit erfolgen die Befahrungen mit dem Landesamt für Straßen und Verkehr (Lasuv) des Freistaates auf Bundes- und Staatsstraßen. Nach dieser wird entschieden, wo großflächige Arbeiten durchgeführt werden.

Zudem sind die Mitarbeiter der Straßenaufsicht unterwegs. Mindestens zwei Mal pro Woche fahren sie das komplette Netz an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen ab und kontrolliert Anlagen, Schilder und Ähnliches. In jeder der sechs Meistereien gibt es zwei Fahrzeuge der Aufsicht. „Dadurch können aktuelle Veränderungen am Straßenzustand schnell erkannt und entsprechend gehandelt werden“, so André Kaiser. Die Kreisstraße in der Ortslage Waldheim galt als solch ein Fall. Dort sind die Arbeiten bereits abgeschlossen.

Pro Meisterei sei in der Regel ein Flicktrupp unterwegs. „Dieser besteht aus drei bis vier Personen, einem Lkw mit einem Thermobehälter zum Warmhalten des Mischgutes und einer Walze. Außerdem können Fremdfirmen für die Reparatur gebunden werden, wie im Bereich der Meisterei Hainichen“, ergänzte er. Je nach Witterung, der zur Verfügung stehenden Technik und des Personals werde entschieden, welche Arbeiten vorgenommen werden. „Hinzu können kurzfristig akute Maßnahmen folgen, die durch die mobile Straßenaufsicht gesehen werden“, so Dirk Schlimper. Die Winterschäden werden nach der Abfrage in den Meistereien definitiv größer als in den Jahren zuvor. Konkrete Zahlen stehen final erst nach der Befahrung mit dem Lasuv Ende März/Anfang April fest.

