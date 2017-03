Schlaglöcher werden geflickt Nachdem Unbekannte auf der Gartenstraße in Sebnitz Bäume in Löcher setzten, wird jetzt ausgebessert. Vorerst nur auf einem Abschnitt.

Die Schlaglöcher in der Gartenstraße, zumindest auf dem Abschnitt zwischen S 154 und Goetheweg, werden noch diese Woche verfüllt, verspricht die Sebnitzer Stadtverwaltung. Unbekannte hatten in vier tiefe Löcher auf der Straße Bäumchen gesetzt. © Foto: Polizei

Autofahrer müssen sich auf der Gartenstraße in Sebnitz nur noch wenige Tage um ihre Felgen und Stoßdämpfer sorgen. „Die Straßenschäden werden noch in dieser Woche beseitigt“, erklärte Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. Das Thema geriet in den Fokus, nachdem Unbekannte am Freitagabend vier Nadelbäume in besonders tiefen Schlaglöchern auf der Gartenstraße platziert hatten. Auf der Facebookseite der SZ Sebnitz erntete die Aktion in zahlreichen Kommentaren Beifall – der Zustand der Straße hingegen heftige Kritik. Die Polizei findet die Aktion allerdings weniger lustig. Sie geht von einer Gefährdung aus und sucht Zeugen des Vorfalls. Die in Pflanztöpfen stehenden Bäume waren etwa 60 Zentimeter hoch und standen im Dunkeln auf der schlecht beleuchteten Straße.

Die jetzt von der Stadt Sebnitz angekündigte Ausbesserung bezieht sich auf den Abschnitt von der Einmündung auf die Staatsstraße S 154 – genannt die Seifen – bis zum Goetheweg. Für den ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogenen weiteren Abschnitt zwischen der Gärtnerei Gorgas und dem Burggäßchen lohnt das Flicken nicht. Denn dort beginnt bald die seit Langem geplante Komplettsanierung.

Sanierung ab Mitte April

Die Bauarbeiten starten am 18. April und werden laut Auskunft der Stadtverwaltung voraussichtlich bis Ende September dauern. Die größte Herausforderung für die Straßenbauer wird die Kreuzung der Gartenstraße mit der Götzingerstraße und der Neustädter Straße. Der Kreuzungsbereich, in dem bisher drei Straßen aufeinandertreffen, soll übersichtlicher gestaltet werden. Anwohner und Durchfahrende müssen sich während des Baus auf Verkehrseinschränkungen und Umleitungen einstellen. Der Kreuzungsbereich kann nur unter Vollsperrung gebaut werden. Das Wohngebiet „Knöchel“ wird deshalb während der Bauzeit nicht mit dem Stadtbus erreichbar sein, kündigt das Rathaus an.

Der erste Abschnitt der Gartenstraße vom Sebnitzer Bahnhof bis zum Burggäßchen wurde bereits im vergangenen Jahr grundhaft erneuert. Der dritte und letzt Abschnitt inklusive der Einmündung auf die Staatsstraße wird dann voraussichtlich ab 2018 gebaut. Dafür laufen derzeit die Planungen und Abstimmungen mit den Behörden, teilt das Rathaus mit, da es sich um ein Gemeinschaftsvorhaben mit dem Freistaat Sachsen als Baulastträger der S 154 handelt. Die Gesamtkosten für alle drei Abschnitte liegen bei zwei Millionen Euro.

