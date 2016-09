Schlaglöcher werden geflickt Ein Teil der Radewitzer Straße in Diesbar-Seußlitz soll ab dieser Woche gebaut werden.

Ein Teil der Radewitzer Straße in Diesbar-Seußlitz soll ab dieser Woche gebaut werden. Der Waldabschnitt erfährt in den kommenden beiden Wochen eine Oberflächensanierung, teilte das Bauamt mit. Vorrangig sollen Schlaglöcher geflickt werden. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig. Die Forststraße wird dadurch zur Sackgasse, die Umleitung in Richtung Laubach und Radewitzer Gutshof erfolgt über Nieschütz und Löbsal. (SZ)

