Schlaglöcher werden bis Herbst geflickt Dieser Winter hat es in sich: Auf rund 200 Straßenabschnitten hat die Stadt bereits ernste Schäden festgestellt. Geld für Reparaturen könnte knapp werden.

Langsam zerfällt die Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen. Davon konnte sich am Montag auch Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz überzeugen. Ende März soll neuer Asphalt auf die Straße. © Rene Meinig

Dieser Winter wird richtig teuer. Schon jetzt sind knapp 7 000 Tonnen Salz auf Dresdens Straßen gelandet, fast dreimal so viel wie in der vergangenen Saison. Und der ständige Wechsel zwischen Frost und Plusgraden hat zahlreiche Löcher in die Straßen gerissen. Die Stadt ist sich bereits sicher: Bis alles geflickt ist, wird schon wieder das Laub von den Bäumen fallen.

Am heftigsten hat es die Caspar-David-Friedrich-Straße in Strehlen erwischt. Risse, wohin das Auge blickt. Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz hat am Montag selbst getestet, wie prekär die Lage ist. Die Asphaltbrocken ließen sich ohne Probleme mit einem einfachen Schraubendreher lösen. Busse dürfen deshalb schon seit zwei Wochen nicht mehr über die Holperpiste fahren. Für viele Anwohner ist das ein untragbarer Zustand – sie sind vom öffentlichen Personennahverkehr abgeschnitten. Es geht um drei Haltestellen, die derzeit nicht angesteuert werden dürfen. Auch den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ist die Situation sichtlich unangenehm. „Die Linie 85 ist mit genau dem Anspruch eingeführt worden, Wohnquartiere besser zu erschließen“, sagt DVB-Planer Andreas Hoppe. Drei Wochen müssen die Anwohner damit mindestens noch leben. Ende März werde die Asphaltschicht großflächig abgefräst, danach kommt neuer Asphalt drauf, so Koettnitz. Anfang April könnte die 85 dann wieder ihre eigentliche Strecke fahren. Komplett ausgebaut werden soll die Straße 2019/2020.

Doch nicht nur in Strehlen bröckelt es gewaltig: Schwere Schäden haben auch die Enderstraße, die Louisenstraße, die Radeburger Straße und der Lockwitzgrund erlitten. Koettnitz verspricht Notreparaturen. An diesem Dienstag ist schon einmal die Gostritzer Straße in Leubnitz-Neuostra dran. Rund eine Million Euro stünden an Fördermitteln insgesamt zur Verfügung. Falls das nicht reichen sollte, müsste Geld im Haushalt umgeschichtet werden – zulasten anderer Bauprojekte, so der Straßenchef. Immerhin hat die Stadt inzwischen rund 200 beschädigte Abschnitte auf ihrer Liste. An 57 Stellen muss sie Autofahrer vor Schäden warnen. Sonst kann es teuer werden für die Kommune. Von einem harten Winter will Koettnitz aber nicht sprechen. Eher von einem normalen, nach zwei sehr milden. (mit SZ/csp)

