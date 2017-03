Schlaglöcher bepflanzt

Radfahrer leicht verletzt Zauckerode. Am Sonntagnachmittag war eine 38-Jährige mit einem Audi A3 auf der Burgwartstraße in Freital unterwegs. Als sie die Wilsdruffer Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer (52), der auf der Wilsdruffer Straße stadteinwärts fuhr. Der 52-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Simson gestohlen Klingenberg. Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen am Dorfhainer Weg auf ein Grundstück eingedrungen und brachen dort das Schloss zu einem Abstellraum auf. Daraus stahlen sie ein grün-schwarzes Moped Simson S51 im Wert von rund 1200 Euro.

Durstige Einbrecher Deuben. Am Samstagmorgen stellten die Bewohner eines Hauses an der Weststraße in Freital fest, dass in der Nacht Unbekannte die Eingangstür aufgebrochen hatten. Aus dem Hausflur hatten die Einbrecher zwei Kästen Bier, einen Kasten Cola sowie einen Kasten mit Leergut im Gesamtwert von rund 40 Euro gestohlen.

Zusammenstoß beim Abbiegen Reichstädt. Ein 54-Jähriger wollte am Freitagvormittag mit seinem Peugeot von der Ruppendorfer Straße nach links auf die Hauptstraße in Richtung Dippoldiswalde abbiegen und stoppte zunächst verkehrsbedingt. Der Fahrer eines Lkw, der seinerseits von der Hauptstraße nach links in die Ruppendorfer Straße abbiegen wollte, hielt an, um dem Peugeot das Abbiegen zu ermöglichen. Als der 54-Jährige daraufhin anfuhr, kam es zur Kollision mit einem Opel Astra, der die Hauptstraße aus Richtung Dippoldiswalde befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt ein 15 Monate alter Junge im Opel leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 6000 Euro.

Alkoholisiert am Steuer Neustadt. Gleich zwei angetrunkene Autofahrer hat die Polizei in Neustadt aus dem Verkehr gezogen. Auf der Struvestraße kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sebnitz am Sonntagabend einen Toyota. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch bei der Fahrerin (46). Ein Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Auf der Wilhelm-Kaulisch-Straße war Polizisten schon am Sonnabendabend ein Radfahrer aufgefallen, der auf dem Fußweg fuhr und eine sehr auffällige Fahrweise hatte. Bei der Kontrolle des 65-jährigen Radlers rochen sie Alkohol. Der Test bei dem Senior ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auch gegen ihn fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.