Schlaglöcher auf der Eduard-Bilz-Straße

Gegenüber der Weinbergstraße geht es in eine Sackgasse. Dort stehen Häuser, die zur Eduard-Bilz-Straße gehören. Der Abschnitt ist zwar nicht lang, sorgt aber zunehmend für Ärger. Denn das Stück ist nicht befestigt. Die Schlaglöcher vergrößern sich immer weiter, sagen die Anwohner. Vor allem, nachdem große Baufahrzeuge auf dem Abschnitt im Einsatz waren.

„Diese Straße ist eine Zumutung für alle Betroffenen“, schreiben die Bewohner an die SZ. Schon mehrmals hätten sie sich an die Stadt gewandt. Im Sommer 2016 wurden einige Stellen ausgebessert. Trotzdem habe sich am Zustand der Straße wenig geändert, auch einen schräg sitzenden Gullydeckel hätten die Arbeiter ignoriert.

Rund 90 Meter sind unbefestigt, heißt es von der Stadt. Wegen der relativ breiten Fahrbahnfläche und nur minimaler Ableitungsmöglichkeiten der Straßenentwässerung sei eine Änderung nur mit großem finanziellen Aufwand möglich. Deshalb erfolgten überwiegend Instandsetzungen. Der Straßenabschnitt werde regelmäßig kontrolliert, teilt Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke mit.

Kurzfristig wird sich an der Straße aber wohl nichts ändern. Zu gegebener Zeit, so die Stadt, würde über Sanierungsmaßnahmen entschieden – abhängig vom Zustand der Straße nach dem Winter und den finanziellen Möglichkeiten in der Straßenunterhaltung. (SZ/nis)

