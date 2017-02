Schlaglochpiste wird abgefräst Die Radeburger Straße ist in schlimmem Zustand. Nun werden zumindest die Löcher beseitigt.

Die SZ-Leser hatten sie kürzlich zu Dresdens Schlaglochpiste Nummer eins gekürt. Nun lässt das Straßen- und Tiefbauamt für rund 20 000 Euro zumindest einen Teil der Löcher auf der Radeburger Straße beseitigen. Allerdings werden die Löcher nicht geflickt, sondern der Asphalt komplett beseitigt. Im Abschnitt zwischen Waldteichstraße und der Hausnummer 177, kurz vor der Kreuzung zur Saßnitzer Straße, wird derzeit der Belag abgefräst. Während der Arbeiten werden die Autos mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Anschließend soll der Verkehr vorerst auf der alten Pflasterdecke rollen.

Zwischen Waldteichstraße und Am Olter sollen die Löcher demnächst geflickt werden. Spätestens 2018 ist dann die komplette Sanierung dieses nördlichen Abschnitts der Radeburger Straße geplant. Schon im April dieses Jahres rollen die Bagger im südlichen Bereich zwischen Elsterweg und dem Autobahnanschluss zur A 4 an. Das Straßen- und Tiefbauamt investiert rund 700 000 Euro in die Sanierung. Gebaut wird auch die Straßenentwässerung, die zum Teil beschädigt ist. Die Stadtentwässerung Dresden lässt außerdem einen Abwasserkanal unterhalb der Fahrbahn sanieren. Die Straße muss dafür allerdings nicht aufgegraben werden, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz.

In der Zeit vom 3. April bis zum 22. Juni müssen Auto- und Lkw-Fahrer auf der Radeburger Straße mit erheblichen Behinderungen rechnen. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. In einer Richtung rollen die Fahrzeuge auf einer weitläufigen Umleitungsstrecke über Moritzburger Weg, Königsbrücker Straße, Albertplatz und Hansastraße. (SZ/noa)

