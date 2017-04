Schlaglochpiste verschwindet Lange haben sich die Autofahrer beschwert. Nun beginnt der Bau an der Radeburger Straße.

Eine der schlimmsten Schlaglochpisten in Dresden bekommt jetzt endlich einen neuen Asphaltbelag. Ab dieser Woche rollen auf der Radeburger Straße die Bagger. Gebaut wird im Abschnitt zwischen der Straße Am Olter und dem Elsterweg. Dort gibt es besonders viele Schlaglöcher. Nun wird der verschlissene Asphalt abgefräst und eine neue Schicht aufgebracht. Das Straßen- und Tiefbauamt investiert dafür rund 238 000 Euro. Die Stadtentwässerung nutzt die Bauarbeiten und lässt Schäden an Abwasserkanälen reparieren.

Auto- und Lkw-Fahrer müssen bis Anfang Juni mit weiträumigen Umleitungen leben. Denn die Radeburger Straße wird im Bereich der Baustelle stadteinwärts halbseitig gesperrt. Der Verkehr muss auf die Strecke über Ludwig-Kossuth-Straße, Moritzburger Weg, Königsbrücker Straße, Albertplatz, Antonstraße und Hansastraße ausweichen. Voraussichtlich am 3. Juni können die Autos wieder über die Radeburger Straße rollen. Spätestens 2018 ist dann die Sanierung des nördlichen Abschnitts der Radeburger Straße geplant. Zwischen Waldteichstraße und Am Olter wurden kürzlich die Schlaglöcher geflickt. (SZ/noa)

