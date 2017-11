Schlaglochfallen auf Teplitzer verschwinden

Abgesackte Gullys sind auf der Teplitzer Straße zum Hindernis geworden. Sie befinden sich im Abschnitt zwischen Strehlener Platz und Zelleschem Weg. Die Stadtentwässerung investiert rund 20 000 Euro, um 20 Schachtabdeckungen zu erneuern. Eingebaut waren herkömmliche Modelle, mit denen es immer wieder Ärger gibt.

Am Montag hatte die Auswechslung begonnen. Installiert werden solide Abdeckungen mit einer konischen Form. Der gusseiserne Deckel sitzt auf dem runden Rahmen wie ein Badewannenstöpsel sicher und fest. Die Arbeiten an einem Gully sind in anderthalb Stunden geschafft. Dabei ist die Straße halb gesperrt. Kolonnenführer Jens Eichhorn hat mit seinen drei Arbeitern schon viel geschafft. Auf der stadtauswärtigen Fahrbahn müssen nur noch je drei Gullys am unteren Ende und an der Bushaltestelle unweit des Zelleschen Weges erneuert werden. Stadteinwärts hat die Kolonne noch eine Abdeckung auszuwechseln. Spätestens am nächsten Freitag soll alles geschafft sein. (SZ/phi)

