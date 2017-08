Schlagloch-Fallen auf der Teplitzer Straße verschwinden Kraftfahrer ärgern sich. Die Stadtentwässerung reagiert und plant neue Super-Gullys.

Abgesackte Gullys sind auf der Teplitzer Straße zum Hindernis geworden. Sie befinden sich auf der rechten Fahrspur in stadtauswärtiger Richtung im Abschnitt zwischen Strehlener Platz und Zelleschem Weg, teilten Kraftfahrer der SZ mit. Daraufhin hatte am Freitag Daniel Kalweit von der Stadtentwässerung das 800 Meter lange Stück der stark befahrenen Straße inspiziert. „Die Schächte liegen direkt in der Rollspur. Sie stellen aber noch keine Unfallgefahr dar“, sagt der für die Sanierung von Schachtabdeckungen zuständige Techniker. Deshalb wird nicht sofort gehandelt.

„Wir planen, sie nächstes Jahr mit auszuwechseln“, so Kalweit. Bei den abgesackten Gullys handelt es sich um herkömmliche Modelle, mit denen es immer wieder Ärger gibt. Vorgesehen ist, 20 Super-Gullys aus hochwertigem Guss einzubauen, die nach dem Vorbild alter Dresdner Schachtabdeckungen mit einem konischen Rahmen entwickelt wurden. Sie halten bis zu 25 Jahre, ohne abzusacken.

Nächstes Jahr will Kalweit den Antrag beim Straßenbauamt für eine halbseitige Sperrung stellen, damit die Gullys auf der stark befahrenen Staatsstraße ausgewechselt werden können. Bis zum Frühjahr waren bereits im anschließenden Abschnitt der Teplitzer Straße bis zur Wilhelm-Franke-Straße diese Super-Gullys eingebaut worden. Derzeit geschieht das auf der Reicker Straße. Etwa ein Drittel der Karcherallee ist dieses Jahr auch mit den neuen Gullys ausgestattet worden. Im Herbst rücken die Kanalbauer auf dem letzten Stück der Karcherallee zwischen Tiergarten- und Königsteinstraße an. (SZ/phi)

