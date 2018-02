Schlagloch-Desaster – und kein Ende in Sicht

Ein Schüttel-Trauma durchlebt derjenige, den es mit dem Fahrzeug in Bernsdorf auf die Straße zum Wasserwerk verschlägt. Auf gut 300 Metern Länge ist diese von mehr oder weniger großen Schlaglöchern übersät, manche messen zehn Zentimeter und mehr in der Tiefe. Andere sind einen halben Meter breit. Teilweise liegen sie so nah beieinander, dass ein Ausweichen nicht möglich ist – höchstens mit einem Schlenker übers angrenzende Feld.

Für die Bewohner von insgesamt sechs Häusern am einstigen Standort des Wasserwerks gibt es keinen anderen Weg, um zur nächstgelegenen asphaltierten Straße zu gelangen. Die beginnt an der Brücke über die vor zweieinhalb Jahren fertiggestellte Ortsumfahrung Straßgräbchen – Bernsdorf. Eine Brücke, wohlgemerkt, die ein kostspieliger Bestandteil des 13-Millionen-Euro-Straßenbau-Projektes war und ausschließlich errichtet wurde, um den etwas außerhalb des Stadtgebietes gelegenen Bereich „Am Wasserwerk“ zu erschließen.

Der Bau der Ortsumfahrung ist nach Ansicht von Hella Barczik auch die Wurzel des heutigen Übels. „Damals fuhren 20 bis 30 Lkw am Tag über die Wasserwerkstraße und den Leichenweg zur Baustelle und zurück“, schildert sie. Entsprechend sah die unbefestigte Wasserwerkstraße auch aus. Ein Vorarbeiter der Straßenbaufirma habe seinerzeit gegenüber Hella Barczik erklärt, dass diese Straße einmal grundhaft in Ordnung gebracht werden müsse. Auf Empfehlung des Bernsdorfer Bürgermeisters Harry Habel habe sie sich sogar an den für die Baumaßnahme zuständigen Andreas Biesold gewandt. Der Leiter der Niederlassung Bautzen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr wollte sich das einen Tag später bei einem Besuch der Baustelle anschauen. Just am Morgen dieses Tages fuhr plötzlich schweres Gerät auf, um die Wasserwerkstraße zu glätten. Dieser Reparaturtrupp bestand aus Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Bernsdorf, wunderte sich Hella Barczik, die Tochter des ehemaligen Bürgermeister-Stellvertreters Siegfried Hofmann, schon damals und fragt sich bis heute: „Warum hat das nicht die eigentlich dafür zuständige Baufirma gemacht?“

Die Baufirma sei nicht zuständig gewesen, da das keine für den Baustellenverkehr ausgewiesene Straße gewesen sei. Das zumindest ist der Kenntnisstand des Bernsdorfer Bürgermeisters Harry Habel (CDU). Und dass die Reparatur just an dem Tag erfolgte, als sich der Lasuv-Chef das Problem vor Ort anschauen wollte, sei der pure Zufall gewesen. „Auch wenn das merkwürdig klingt“, wie er einräumt. Fakt sei nun mal, dass der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wurde. Diesbezüglich hatte es seinerzeit auch Schriftverkehr mit dem Lasuv gegeben, mit der Quintessenz: Ein Überzug mit Schwarzdecke wird nicht bezahlt.

Nach der damaligen Bauhof-Aktion war der Weg vorübergehend in Ordnung. Dieser Zustand hielt aber nicht lange an. Eine praktikable Lösung musste her. Bei einem Gespräch am Tisch des Bürgermeisters habe man nach Auskunft von Hella Barczik die Zusage bekommen, dass sich die Stadt die Straße regelmäßig anschauen werde. Sobald die Schlaglöcher überhandnehmen und die Straße nicht mehr ordentlich befahrbar ist, sollte der Bauhof tätig werden. Das ist seither einmal jährlich passiert, sagen Hella Barczik und ihr Nachbar Hendrik von Ameln. „Das stimmt nicht“, korrigiert der Bürgermeister. Drei- bis viermal im Jahr werde die Straße mit Schotter geglättet. Alle zwei Wochen erfolgt eine Kontrolle durch den Bauhofchef bzw. den verantwortlichen Bauamtsmitarbeiter.

Leider dauert es nach der Ertüchtigung der Straße nicht lange und der alte Zustand stellte sich wieder ein. Was Hendrik von Ameln inzwischen teuer zu stehen gekommen ist. Mehrmals musste er an seinem Auto die Spurstangen wechseln lassen. Dann war die komplette Hinterachse zu reparieren. Vor rund einem Monat ließ er die vom Fahren durch die Schlaglöcher deformierten Vorderreifen austauschen. „Und die Hinterachse klappert auch schon wieder“, schildert er. Die Werkstattbesuche haben ihn in summa mehr als 2 000 Euro gekostet. Dabei gibt es an der Wasserwerkstraße nicht mal das Verkehrszeichen, das Fahrzeugführer vor Straßenschäden warnt.

Bis zur nächsten größeren Instandsetzung müssen sich die Anwohner noch gedulden. „Wenn der Winter vorbei ist, wird es gemacht“, kündigt der Bürgermeister an. Die Wasserwerkstraße ist dabei eine von mehreren Baustellen. „Innerhalb von zwei Wochen bewegt der Bauhof etwa 80 Tonnen Schotter, um diverse Straßen zu flicken.“ Immerhin: Vorgestern, die trockene Witterung machte es möglich, war ein Bauhof-Trupp schon mal unterwegs, um wenigstens die gröbsten Löcher zu verfüllen.

Nach Ansicht von Hendrik von Ameln und Hella Barczik müsste die Wasserwerkstraße aber einmal grundhaft befestigt werden. Die bisherige Flickschusterei bringe nicht wirklich etwas, zumal sie genau genommen einmal monatlich erfolgen müsste und damit auf Dauer gesehen für die Stadt noch kostspieliger werden würde als eine vernünftige Instandsetzung.

Die beiden Anwohner würden es gern sehen, wenn die Straße mit Asphalt-Fräsgut befestigt werden würde, so wie das auf anderen Straßen in Bernsdorf passiert ist. Bürgermeister Harry Habel kann diesen Wunsch nachvollziehen, bremst aber allzu große Erwartungen. Zwar erfolgt in diesem Jahr die Instandsetzung der Kamenzer Straße in Straßgräbchen. „Wir wissen aber noch nicht, ob da Fräsgut übrig bleibt.“ Sollte das der Fall sein, so wird damit ein Reststück des Buchenweges befestigt, kündigte er an. „Wir müssen zuerst die Straßen machen, an denen die meisten Leute wohnen“, dies sei die Vorgehensweise der Stadt in dieser Angelegenheit. Frühestens 2019, wahrscheinlich später, wäre die Wasserwerkstraße an der Reihe.

