Schlagloch-Bingo auf Dresdens Straßen Der Frost sprengt den Asphalt auf. Die gefährlichsten Stellen sollen im Schnellverfahren beseitigt werden.

Wo ein derart großes Schlagloch – wie hier auf der Stübelallee am Straßburger Platz – klafft, wird es schnell gefährlich, wenn die Autofahrer ausweichen. © René Meinig

Wenn man das Loch sieht, ist es meistens schon zu spät. Nach dem Knall hofft der Autofahrer, dass die Reifen die rasante Fahrt durch den Krater unbeschadet überstanden haben. An immer mehr Stellen haben die frostigen Temperaturen ihre Spuren im Asphalt hinterlassen. Riesige Schlaglöcher mit scharfen Kanten sind derzeit auf den Haupt- und Nebenstraßen in ganz Dresden zu finden.

Etwa am Terrassenufer: Unterhalb der Carolabrücke versuchen Auto- und Lkw-Fahrer, den Reifenkillern auszuweichen. Auch auf der Stübelallee stadteinwärts kurz vor dem Straßburger Platz sind einige gefährliche Fahrmanöver zu beobachten. Natürlich ist ein platter Reifen einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto vorzuziehen. Doch nicht immer lässt sich der Reflex besiegen, einen großen Bogen um das schwarze Loch zu machen. Für Straßenbauchef Reinhard Koettnitz ist es nicht der erste strenge Winter, den er in seinem Amt erlebt. Dennoch ist die lange Frostperiode auch für ihn eine Herausforderung. „Es gibt Straßen, die ich mit großem Argwohn beobachte.“ Koettnitz führt als schlimmste Beispiele im Dresdner Süden die Berg-, Caspar-David-Friedrich- und Gostritzer Straße an. Im Norden sind vor allem die Schützenhof- und Döbelner Straße löchrig, im Westen die Hohendölzschener Straße. „Problematisch sind vor allem die Fahrbahnen, die marode und rissig sind.“

Denn in die Spalten dringt Wasser. Gefriert das, sprengt das Eis den Belag auf. Sobald Tauwetter herrscht, spült das Wasser die Asphaltbruchstücke weg. Autoreifen tun ihr Übriges und vergrößern die Schlaglöcher nach und nach.

Was kann die Stadt nun tun, um die gefährlichen Stellen zu beseitigen? Trotz Frost lässt Koettnitz derzeit bereits die besonders großen Löcher mit Kaltasphalt verfüllen. Nach dem Auftragen entweicht ein Lösungsmittel, die Masse verfestigt sich. „Diese Methode ist aber nur eine Notlösung“, erklärt Koettnitz. Dieser Asphalt ist nämlich nicht so stark belastbar wie etwa Gussasphalt, bei dem der Bitumen heiß auf die Straße gebracht wird. Zudem macht der Frost an den Rändern des verfüllten Loches die nächsten Schäden. „Es kann passieren, dass die geflickte Stelle schon nach einigen Tagen wieder kaputt ist“, so Koettnitz.

Solange sich die Temperaturen im Minusbereich befinden, sind die Reparaturen nur notdürftige Flickschusterei. Eine großflächige Beseitigung der Schäden sei nur mit Gussasphalt möglich und sinnvoll. Ende März, Anfang April sollen diese Arbeiten stattfinden, sagt der Straßenbauchef. Die Kommunen werden dabei finanziell vom Freistaat unterstützt. Rund zwei Millionen Euro bekommt die Landeshauptstadt, weitere zwei Millionen werden aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung gestellt. „Sollte das Geld nicht reichen, wird im Haushalt nochmal umgeschichtet.“ Denn die Stadt ist in der Pflicht, die Sicherheit für Autofahrer auf den Straßen wieder herzustellen. Deshalb könnte es auch sein, dass Koettnitz sogar eine Straße sperren muss, die zu stark beschädigt ist. „Wenn ich mir die Caspar-David-Friedrich-Straße anschaue, muss die Buslinie 85 sicherlich bald eine andere Strecke fahren.“ Das müsse er dann zunächst mit den Dresdner Verkehrsbetrieben besprechen. Wo nicht gesperrt und auch nicht repariert wird, sollen Straßenschilder auf die Schäden hinweisen.

Koettnitz räumt ein, dass auf die Stadt wohl sehr viele Reparaturen zukommen werden. „Eine derartige Frostperiode hatten wir in den vergangenen drei Jahren nicht.“ Und der Winter sei ja auch noch lange nicht vorbei. Aus meteorologischer Sicht endet er am 1. März, kalendarisch am 21. März. „Bis dahin kann noch viel passieren“, sagt Koettnitz.

Schicken Sie uns die Namen von Straßen, auf denen es besonders viele Löcher gibt – per Mail unter dem Stichwort „Schlagloch“ an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de

