Schlagertanz mit Regenjacke Die Gäste trotzten dem Wetter während der 11. Schlagernacht im Jahnbad in Weißwasser. Die Veranstaltung fand zum ersten Mal Anfang Juli statt.

Während der 13. Schlagernacht ist die Tanzfläche im Jahnbad Weißwasser, trotz des kühlen Wetters mit mehreren Regenschauern, im Verlaufe des Sonnabendabends stets gut gefüllt. © Rolf Ullmann

Mehrere Hundert Gäste trotzten am späten Sonnabendabend den kühlen Temperaturen sowie den immer wieder einsetzenden Regenschauern während der 11. Schlagernacht im Jahnbad. Diese beliebte Veranstaltung fand zum ersten Mal Anfang Juli statt, da die Veranstalter von der „Garage-Orte der Soziokultur“ Terminüberschneidungen vermeiden wollten.

Bereits am kommenden Sonnabend sind nicht nur die Literaturfans ab 20 Uhr zum 1. Jahnbad Poetry-Slam eingeladen. Im Rahmen der Sommerferiengestaltung entern am 19. Juli, ab 10 Uhr, Indianer das Gelände am Strand des Jahnbades in Weißwasser.

