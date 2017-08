Schlagerstars im Findlingspark Beim Heidefest feierten Hunderte mit Dorit Gäbler und viel Musik.

Die Entertainerin Dorit Gäbler führt durch das Programm im Festzelt. © Rolf Ullmann

Nochten. Viele der ankommenden Besucher verharren am Sonntagvormittag einen kleinen Augenblick im Eingangsbereich des Findlingsparkes Nochten. Sie brechen ein kleines Stück Brot ab und tauchen es in ein Salznäpfchen. Mit dieser Begrüßung nach altem sorbischen Brauch beginnt für alle Besucher ein erlebnisreicher Tag während des nunmehr 4. Heidefestes.

Es ist vor allem die reifere Generation, die an diesem Tag den Weg hierher findet. Ein Grund dafür mag das erwartete Wiedersehen mit bekannten Schlagersängern, die sie zu DDR-Zeiten erlebt haben, sein. Dorit Gäbler, Hans-Jürgen Beyer und Linda Feller stehen unverändert hoch in der Gunst des Publikums, das ihre Auftritte im Fernsehen und auf der Bühne in den vergangenen Jahrzehnten verfolgt hat.

Dorit Gäbler, die als Moderatorin durch das Programm der sieben Schlagersängerinnen und -sänger führt, erweist sich als ein wahres Energiebündel. Sie singt nicht nur selbst sondern stellt auch die einzelnen Interpreten vor und vermittelt durch ihre Interviews dem Publikum zahlreiche Zahlen und Fakten über den Findlingspark. So berichtet Ulrich Klinkert, der Vorsitzende des Fördervereins, dass sich jährlich rund 60 000 Neugierige von der Gestaltung dieses einzigartigen Landschaftsparkes beeindrucken lassen.

Zahlreiche Besucher des Heidefestes packen diese Gelegenheit ebenfalls am Schopfe und besteigen die Anhöhe von Klein-Skandinavien und bewundern die kunstvoll angelegten Steingärten auf ihrem Rundgang durch den Park. Auf ihrem Weg werden sie an mehreren Stellen von den Klängen der Jagdhornbläsergruppe „Am Hornower Wald“ empfangen. Aus ihrem Heimatort Hornow reisen deren Mitglieder bereits zum vierten Mal zum Heidefest an. Ihren Auftritt verbinden sie mit der Einladung, sie am 9. September anlässlich des 25-jährigen Bestehen der Schokoladenmanufaktur „Felicitas“ zu besuchen.

Das Heidefest wäre ohne die tätige Mitwirkung mehrerer Vereine aus Nochten sowie weiterer Orte um vieles ärmer. Sie bewirtet die Ortsgruppe Nochten der Domowina die Besucher mit mehreren Speisen, die für die Nochtener Heide typisch sind. Besonders auf ihre Hochzeitssuppe, nach alten Rezepten hergestellt, weisen die Gäste hin. Der Landfrauen Verein Boxberg verführt zahlreiche Besucher zum Verkosten verschiedener Kuchensorten sowie von Bratwürsten frisch vom Holzkohlegrill.

Dass viele Einkaufstaschen und -beutelbei der Heimfahrt praller gefüllt sind als vorher, dafür sorgen einige Stände von Gartenbaubetrieben. Die Firma Garten Eden Halbendorf gehört als ein Stammgast der Veranstaltung zu ihnen. Vor allem die winterharten und immergrünen Pflanzen sind angesichts der kühleren Jahreszeit gefragt. (ru)

