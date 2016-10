Schlagershow bei Rumpelwilli Im Stadtkulturhaus singen alte Ufa-Stars ihre Gassenhauer, moderiert vom beliebtesten Dachbodengänger der DDR.

zurück Bild 1 von 2 weiter „Wir machen Musik!“ Diesen und andere Schlager aus der Ufa-Zeit haben die Opernsänger der Landesbühnen Sachsen im Gepäck, wenn sie im Freitaler Stadtkulturhaus Willis Rumpelkammer öffnen. Bei „Rumpelwilli“ alias Fred Bonitz (2.v.l.) treffen sich die Ufa-Granden Viktor de Kowa (l., Andreas Petzoldt), Marlene Dietrich (3.v.l., Antje Kahn), Zarah Leander (dahinter, Patrizia Häusermann) und Heinz Rühmann, gespielt von Kay Frenzel. © Landesbühnen/Reissmann „Wir machen Musik!“ Diesen und andere Schlager aus der Ufa-Zeit haben die Opernsänger der Landesbühnen Sachsen im Gepäck, wenn sie im Freitaler Stadtkulturhaus Willis Rumpelkammer öffnen. Bei „Rumpelwilli“ alias Fred Bonitz (2.v.l.) treffen sich die Ufa-Granden Viktor de Kowa (l., Andreas Petzoldt), Marlene Dietrich (3.v.l., Antje Kahn), Zarah Leander (dahinter, Patrizia Häusermann) und Heinz Rühmann, gespielt von Kay Frenzel.

Michael König, geboren 1960 in Weimar, ist Opernsänger und seit 1999 Mitglied des Ensembles der Landesbühnen Sachsen.

Keiner stieg schöner die Bodentreppe rauf als er, Willi Schwabe. Im Takt von Tschaikowskys „Zuckerfee“ nahm er Stufe auf Stufe, die antike Laterne in der Hand, um oben, in der Dachkammer, sich vor dem Fernsehzuschauer zu verneigen und dann plaudernderweise Staub zu wischen auf alten Ufa-Streifen. Jetzt ist „Rumpelwilli“ zurück. Am Sonnabend gastieren die Landesbühnen Sachsen mit „Willis Rumpelkammerhits – Ufa-Schlager von frech bis frivol“ im Freitaler Kulturhaus. Opernsänger Michael König hat sich die Show ausgedacht und erzählt, worum es geht.

Herr König, Sie sind Jahrgang 1960 und haben Willi Schwabes Rumpelkammer als Teenager und junger Erwachsener gern angeguckt. Warum denn das?

Weil man in der Sendung Legenden kennenlernte, die man sonst nur vom Hörensagen kannte. Namen wie Zarah Leander oder Marlene Dietrich waren für uns damals schon weit weg, weil auch die Filme nicht mehr regelmäßig liefen. Durch die Filmausschnitte und die interessanten biografischen Sachen, die Willi Schwabe dazu erzählte, wurden einem diese Legenden wieder ein Stück näher gerückt.

Wie kam es, dass Sie Ihre eigene Rumpelkammer erfanden?

Für den Theaterball an den Landesbühnen wollten wir ein Programm gestalten. Ich hatte schon früher mal eine Abfolge von Filmschlagern entwickelt und so probierten wir das aus. Das Programm kam sehr gut an. Beim nächsten Theaterball wurde es ausgeweitet und schließlich ist daraus eine komplette Inszenierung geworden.

Worum geht es nun genau?

Der Rumpelwilli, wie er bei uns heißt, wird zuerst auftreten, natürlich wie das Original, mit Tschaikowsky und Laterne. Dann kommen Marlene Dietrich, Zarah Leander, Viktor de Kowa und Heinz Rühmann. Die treffen sich imaginär in der Rumpelkammer und leben dort ihre Befindlichkeiten aus. Schauspieler sind ja nicht immer ganz einfach, vor allem, wenn sie mit Konkurrenten zusammentreffen. Das handeln wir auf witzige Art mit Dialogen ab. Zwischendurch – und das ist das Wichtigste – singen alle ihre großen Hits, aber auch Lieder von anderen Stars dieser Zeit.

Die Show ist bereits zehnmal gelaufen. Wie kommt sie an und wer kommt da hin?

Anfangs kamen zumeist die Älteren, was ja zu erwarten war, weil der Untertitel ‚für Liebhaber des Tonfilmschlagers‘ hieß. Inzwischen sind mehr und mehr junge Leute im Publikum, die sich über die Texte und das etwas altertümliche musikalische Gewand der Songs amüsieren. Die Weintraube, unsere Theatergaststätte in Radebeul, war bisher bei jedem Auftritt ausverkauft.

Die Lieder des Programms stammen ja zum Gutteil aus der Hochzeit der Ufa, die mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenfällt. Was hat den Schlager damals ausgezeichnet?

Der Schlager hat den Leuten oft eine heile Welt vorgespielt, die von den Problemen des realen Lebens ablenken sollte. Bei der Ufa kommt aber hinzu, dass die Lieder eine bedeutende musikalische Qualität besaßen. Unter den Schlagern von damals gibt es einige, die sind heute noch den jungen Leuten bekannt, weil ihre Eltern und Großeltern sie gesungen haben, weil die Melodien eben so einprägsam sind. Diese Lieder muss man wirklich als große Würfe bezeichnen.

Gibt es solche großen Würfe heute auch noch oder war der Ufa-Schlager eine Klasse für sich?

Ich finde schon, dass diese Schlager eine eigene Kategorie sind. Vor allem wegen der bedeutenden Komponisten wie Friedrich Hollaender oder Peter Kreuder, die größten Wert auf Qualität legten. In der heutigen Zeit ist das sicher schwierig, weil das Genre sehr schnelllebig ist. Ein Alleinstellungsmerkmal des Ufa-Schlagers ist jedenfalls, dass er im jeweiligen Film immer von einer bedeutenden Schauspielerpersönlichkeit vorgetragen wurde. Wenn zum Beispiel eine Marlene Dietrich oder ein Willy Fritsch einen Song gesungen hat, dann ist da die ganze Gestaltungskunst des Schauspielers mit eingeflossen. Das ist ein entscheidender Unterschied zum heutigen Schlager, der – jetzt lehne ich mich etwas weit aus dem Fenster – mehr oder weniger ein Einheitsbrei ist.

Sie mögen moderne Schlager nicht besonders, oder?

Ich bin kein Freund davon, das muss ich sagen. Nimmt man nur die Rhythmen, mit denen ein Schlager heute elektronisch unterlegt wird, dann sind die auf jeden Fall einfach austauschbar. Und das gibt es beim Ufa-Schlager natürlich nicht.

Die alten Tonfilme haben zuhauf Gassenhauer in die Welt gesetzt. Wie haben Sie die Stücke für Ihr Programm ausgesucht?

Ich habe mir vor allem überlegt, welche Lieder sich für meine Darsteller besonders eignen. Es handelt sich sämtlich um ausgebildete Opernsänger, die bei dieser Inszenierung sehr engagiert und sehr erfolgreich unbekanntes Terrain betreten.

Willi Schwabe hat es in seinen Sendungen stets vermieden, seine Stars moralisch zu bewerten. Gehen Sie in Ihrem Programm auf die Rolle der Ufa-Größen im Nazistaat ein?

Nein, diese Dinge werden keine Rolle spielen. Dafür haben wir uns ganz am Anfang entschieden. Die Sache war als Unterhaltungseinlage gedacht, da wären die politischen Aspekte nicht am richtigen Platz gewesen.

Sie stammen aus Thüringen und gelten als Fußballfan. Mal ehrlich: Für welche Mannschaft schlägt Ihr Herz?

Das darf ich hier gar nicht sagen, weil die Mannschaft lange Zeit direkteste Konkurrenz von Dynamo Dresden war.

Okay. Haben Sie trotzdem einen Tipp für Dynamo gegen Stuttgart?

Ich nehme an, Dresden gewinnt 2:1.

zur Startseite