Schlagersängerin drehte Video auf Nieskyer Herbstfest Angelika Martin musste improvisieren. Die Stadt half dabei. Als Dank verlost die SZ am Dienstag vier CDs ihres Albums.

Angelika Martin auf dem Nieskyer Herbstfest zum Videodreh. © Agentur

Wer am Freitagabend vor einer Woche auf der Kirmes beim Herbstfest in Niesky war, konnte sie vielleicht beobachten. Zwischen Fahrgeschäften, Losbude und Würstchenstand schwirrte ein kleine Gruppe von Menschen mit allerlei Leuchten, Kameratechnik und vier jungen Damen über den Platz. Hierbei handelte es sich um das Filmteam von Schlagerstar Angelika Martin, das zum Titelsong ihres frisch veröffentlichten Albums „Im Fieber“ Szenen für ein Musikvideo drehte.

Eigentlich wollte das Team in Freital drehen, was aber aus verschiedenen Gründen nicht klappte, teilt Joan-Ivonne Bake vom verantwortlichen Label Foxdog Music aus Beiersdorf mit. So fiel die Wahl auf Niesky. Dank der Stadt erhielt das Vorhaben kurzfristig grünes Licht.

Das Musikvideo ist seit einigen Tagen auf der Internetplattform Youtube zu sehen und laut Joan-Ivonne Bake mit etwas Glück auch in diversen TV-Sendern im deutschsprachigen Raum. Wer also Niesky einmal im 35-Millimeter-Kinoformat bewundern möchte und mehr von der kleinen Liebesstory des Videos sehen wolle, der gebe einfach mal „Angelika Martin – Im Fieber“ bei Google oder Youtube ein und werde sicher schnell fündig, teilt sie mit. „Auch beim deutschen Musikfernsehen kann man sich den Titel wünschen.“

Die neue Album-CD „Im Fieber“ von Angelika Martin ist bei der Internetplattform Amazon erhältlich oder in allen bekannten Downloadportalen zu erwerben. „Natürlich kann man das neue Album auch geschenkt bekommen“, sagt Joan-Ivonne Bake. So verlost die SZ heute vier CDs an die ersten vier Anrufer, die zwischen 16.50 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 03588 25365550 anrufen. (SZ)

