Schlagerrevue in der Zahnarztpraxis Das Mittelsächsische Theater bringt eine Schlagerrevue auf die Bühne – und geht damit in eine Zahnarztpraxis.

„Ich bring Dich um die Ecke...zum Autobus“, so ist die Revue von Judica Semler mit Schlagern der 20er und 30er Jahre überschrieben. © privat

Das Mittelsächsische Theater bringt eine Schlagerrevue auf die Bühne – und geht damit in eine Zahnarztpraxis. Es ist in Döbeln üblich, Premieren an ungewöhnlichen Orten vorzustellen – diesmal ist die Zahnarztpraxis Luci & Clausner als Austragungsort der Soiree ausgewählt worden..

„Ich bring Dich um die Ecke...zum Autobus“, so ist die Revue von Judica Semler mit Schlagern der 20er und 30er Jahre überschrieben. Susanne Engelhardt, Jens Winkelmann, Derek Rue, Opernchor und Extraballett sowie das Revueorchester der Mittelsächsischen Philharmonie erinnern an eine Zeit, die sich mit gefühlvollen und provokanten Klängen gut amüsierte, damit aber auch Wirtschaftskrisen und politische Wirren übertönen wollte.

Bei der Soiree dabei sind neben Judica Semler der musikalische Leiter Tobias Horschke und Dramaturg Stephan Drehmann. Natürlich gibt es auch musikalische Kostproben. Die Premiere selbst ist am 14. Januar im Döbelner Theater geplant.

Soirée zur Revue „Ich bring Dich um die Ecke ... zum Autobus“, Donnerstag, 18.30 Uhr, Zahnarztpraxis Luci & Clausner, Straße des Friedens 25. Der Eintritt ist frei.

