Schlagernacht mit fünf Stars In Ebersbach kommen am Sonnabendabend Fans des deutschen Schlagers voll auf ihre Kosten. Es gibt aber auch ganz andere Ideen fürs Wochenende, von Zittauer Kulturnacht über Schlittenhunde-Training bis zum Görlitzer Lichterglanzfest. Finden kann man das im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das OKV in Ebersbach (Bleichenstraße 3 a) lädt am Sonnabend zu einer großen Schlagernacht im XXL-Format ein. Moderiert von Travestie-Superstar MollyWood, können Schlagerfans fünf Konzerte am Stück erleben. Dabei sind das deutsche Popduo Cora („Amsterdam“), die Oberlausitzer Angelika Martin und Nick Schwarz, Ruhrpott-Schlagerstar Frank Lukas und Newcomerin Sophia Venus. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 29,95 Euro.

