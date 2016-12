„Schlagernacht hilft Sportverein“ Sebastian Meißner kümmert sich um die Werbung für das Ereignis im Schlosspark Neschwitz. Die Karten gibt es zurzeit noch günstiger.

Werbung für die 13. Schlagernacht des Sportvereins Neschwitz: Sebastian Meißner kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. © Uwe Soeder

Die ersten Eintrittskarten sind schon lange verkauft. Bis zum Jahresende gibt es sie noch verbilligt. Und wer am Wochenende am Gewinnspiel im Internet mitmacht, kann sie sogar gewinnen. Warum die Schlagernacht am 17. Juni 2017 jetzt schon den Sportverein Blau-Weiß Neschwitz fordert und wie es sich mit den Künstlern verhält, die im nächsten Jahr kommen, darüber sprach die SZ mit Sebastian Meißner, der für den Verein die Öffentlichkeitsarbeit macht.

Herr Meißner, Sie sind Chef des Jugendclubs Wetro. Wie kommen Sie denn zu der Aufgabe im Sportverein Neschwitz?

Die Mitglieder unseres Jugendclubs helfen schon seit vielen Jahren bei der Organisation der Schlagernacht. Außerdem sind viele von uns auch im Sportverein zu Gange. Und der neue Präsident vom SV Blau-Weiß, Steffen Stein, war früher selbst Mitglied unseres Jugendclubs. Ich wurde deshalb voriges Jahr gefragt, ob ich im Vorstand mit wirken möchte. Deshalb kümmere ich mich jetzt um die Öffentlichkeitsarbeit.

Bis zur Schlagernacht vergeht aber noch ein halbes Jahr. Warum werben Sie jetzt schon dafür?

Die Schlagernacht ist für den Sportverein sehr wichtig. Läuft sie gut, können wir einen teil der Betriebskosten mit dem Erlös begleichen oder sogar noch etwas investieren. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir langfristig gesehen viele Karten verkaufen. Und als Weihnachtsgeschenk eignen sich solche Karten doch gut. Schließlich stehen die Künstler seit März fest, die Plakate sind gedruckt. Also kann auch der Kartenverkauf beginnen.

Nach welchen Kriterien wurden die Künstler dieses Jahr ausgewählt?

Mit Frank Schöbel und Nicole kommen zwei Zugpferde für das etwas ältere Publikum. Aber mit voXXclub und der Newcomerin Linda Fäh haben wir natürlich auch jemand für die jungen Besucher. Dazu kommt, dass die beiden eigentlich klassisch ausgebildeten Musiker der Schlagermafia bei uns nicht nur auftreten, sondern den ganzen Abend moderieren. Davon versprechen wir uns viel Spaß.

Wie viel Kontakt zu den Künstlern gibt es eigentlich im Vorfeld?

Wir müssen ja einen Vertrag erarbeiten. Und da stehen die meisten Einzelheiten schon drin. So wird Frank Schöbel der Einzige sein, der mit seiner Band garantiert, live zu spielen und zu singen. Dafür gibt es auch eine Aufstellung, in welches Hotel er geht und was er essen möchte.

Hat da jeder Künstler eigene Wünsche?

Die meisten ja. So kommt Nicole zum Beispiel mit ihren eigenen Leuten, sie braucht also auch ein eigenes Zelt. Aber wir dürfen eben auch nicht alles verraten.

Gibt es Veränderungen zu den vergangenen Jahren?

Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals die Band Green Café der Paulus-Schule Königswartha hier. Die kam so gut an, dass wir sie erneut zu Beginn spielen lassen. Und auch eine weitere Königswarthaer Verbindung haben wir geknüpft. Lars Gottschling ist nicht nur Torwart der zweiten Herrenmannschaft in Neschwitz, sondern auch im Königswarthaer Sportverein aktiv. Außerdem hat er ein musikalisches Hobby: Die Gruppe Plain Steel. Die wird nach dem Feuerwerk zum Tanz spielen und so sicher noch lange für Stimmung im Schlosspark sorgen. Wer außerdem nicht mit dem Auto kommen will, für den bietet dieses Mal Schmidt-Reisen aus Radibor einen Shuttle-Service an. Anzumelden sind die Plätze direkt beim Busunternehmen.

Wofür nützt der Schlagernacht-Erlös?

Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder regen Zuspruch gibt. Dann will der Sportverein weitere Umkleidekabinen und Duschen im Vereinshaus sanieren.

Gespräch: Kerstin Fiedler

Karten (bis 31.12. nur 29,90 Euro): SZ-Treffpunkt Bautzen, Lauengraben 18,Telefon 03591 49505020

www.neschwitzer-schlagernacht.de

