Schlagerfans aufgepasst: Angelika Martin stellt in Zittau ihr neues Album vor

Angelika Martin stellt in Zittau ihr neues Album vor Die exklusive Album-Release-Party steigt am Freitag, ab 19 Uhr, im Party- und Veranstaltungshaus Burgteich.

Am 15. September 2017 erscheint das neue Angelika Martin-Album „Im Fieber“ – heiß und leidenschaftlich wie nie zuvor, voller Tatendrang und Lust auf das, was kommt. Die exklusive Album-Release-Party findet am Freitag, ab 19 Uhr, im Party- und Veranstaltungshaus Burgteich in Zittau (Weststraße 35) statt. Diana Schell, bundesweite TV-, Radio- & Eventmoderatorin, moderiert den Abend. Karten kosten zwölf Euro.

Es ist das vierte Studioalbum innerhalb von fünf Jahren – eine wahre Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass hinter der sympathischen Sängerin keine millionenschwere Plattenfirma, kein hochdosiertes Vitamin B und auch kein riesiges Wir-machen-das-für-Dich-Team steht, sondern einfach nur Fleiß, Liebe und der Glaube an die Musik. Musikalisch überrascht das vierte Album mit einer großen Bandbreite an Sounds und Stimmungen. Von Club- und Partybeats, bis hin zu romantisch verträumten Melodien, gibt es keinen Song, den man so einfach skippen möchte. Jeder Titel besticht durch seine ganz eigene Ausstrahlung und Poesie. Inhaltlich feiert das Album das Leben und die Liebe, dabei sind die Texte vergleichsweise nachdenklich und reflektieren feinsinnig das, worauf es im Leben schließlich ankommt. Ebenfalls im Herbst fällt der Startschuss für die „Im Fieber - ClubTour“ mit der sich Angelika Martin in ganz Deutschland präsentieren wird – an der Basis, da wo der Schlager gelebt und geliebt wird, hautnah und zum Anfassen.

